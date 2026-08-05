Bukta az Amazon a Perplexity elleni csatát

Mérföldkőnek számító ítéletet hozott kedden a San Francisco-i fellebviteli bíróság az Amazon kontra Perplexity perben, melynek tétje az volt, hogy a mesterséges intelligencia asszisztensek a jövőben elvégezhetnek-e bizonyos feladatokat a felhasználó megbízásából, annak nevében eljárva.

Az Amazon tavaly novemberben perelte be az AI-szolgáltatót azért, amiért annak automatizált vásárlási funkciója szerinte feltételezhetően illegálisan fér hozzá bizonyos adatokhoz, illetve általában véve a működése törvénybe ütköző.

A beadvány alapján az Amazon azzal vádolja az egyik legfelkapottabb AI-startupot, hogy a vásárlásra használható funkciója titokban minden személyes adathoz hozzáfér, amikor a felhasználó megbízza, hogy a nevében adjon le egy rendelést a webshop felületén.

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Az e-kereskedő emellett azzal érvelt, hogy az ügynök az automatizált műveleteket úgy álcázza, mintha azokat valós személyek egy böngészőn keresztül végezték volna el, ami amellett, hogy megsérti a szolgáltatás használatának a feltételeit, a számítógépes csalás jogi kategóriáját is kimeríti.

Bár az Amazonnak márciusban sikerült elérnie, hogy egy szövetségi bíró egy korlátozó végzéssel távol tartsa a Perplexity-t az e-kereskedelmi platformtól, a fellebviteli bíróság keddi ítéletében megszüntette ezt a korlátozást, illetve kimondta, hogy a cégnek álláspontja szerint a fenti jogalapra hivatkozva kevés esélye van arra, hogy megnyerje a pert.

A bíróság az indoklásban azzal érvelt, hogy az Amazon felületét a Perlexity asszisztense nem magától nyitja meg és használja, hanem a felhasználó megbízásából, ezzel voltaképpen semmilyen jogsérelem nem valósul meg.