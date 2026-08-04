Élesedtek az AI Act szankciói

Új korszak köszönt rá az OpenAI, az Anthropic, a Google, a Meta és más AI-modelleket fejlesztő cégekre Európában, miután augusztus 2-től kezdődően az Európai Bizottság már nem csupán iránymutatásokat ad, hanem közvetlen felügyeleti és végrehajtási jogkörökkel is rendelkezik a legfejlettebb, általános célú mesterségesintelligencia-modellek (GPAI) felett.

A világ első átfogó mesterségesintelligencia-szabályozásának számító AI Act tehát most lép át a felkészülési szakaszból abba az időszakba, amikor az előírások betartását az Európai Bizottság már aktívan ellenőrizheti és kikényszerítheti. A cél egyrészt biztosítani, hogy az AI-rendszerek biztonságosan és átláthatóan működjenek az európai piacon, másrészt megakadályozni, hogy a legfejlettebb modellek olyan kockázatokkal járjanak, amelyek veszélyeztethetik a felhasználók jogait, a kiberbiztonságot vagy a társadalom működését.

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A Bizottság jogosultságai túlmutatnak a dokumentáció ellenőrzésén, így ha egy AI-modell rendszerszintű kockázatot jelenthet akár kibervédelmi, közbiztonsági vagy alapjogi szempontból, akkor a fejlesztőnek bizonyítania kell, hogy megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket alkalmaz.

A nagy nyelvi modellek és más általános célú AI-rendszerek üzemeltetőit közvetlenül az erre a feladatra dedikált AI Office felügyeli majd. A szervezet többek közt részletes technikai dokumentációkat kérhet be, és kötelezheti a fejlesztőket a biztonsági értékelések bemutatására, akár vizsgálatot indíthat szabályszegés gyanúja esetén. Amennyiben a jogsértés ténye beigazolódik, elrendelheti adott modell vagy szolgáltatás korlátozását, súlyosabb esetekben pénzbírságot szabhat ki, vagy megtilthatja a termék elérhetőségét az unió területén.

Az AI Act szankciói egyébként az európai digitális szabályozások között is kiemelkedően fájdalmasak lehetnek a fejlesztők számára: egyes kötelezettségek megszegése esetén a bírság elérheti a 15 millió eurót vagy a vállalat éves globális árbevételének 3 százalékát. A legsúlyosabb, tiltott AI-gyakorlatok esetében ennél is jelentősebb, akár 35 millió eurós vagy a globális árbevétel 7 százalékát elérő büntetés is kiszabható.