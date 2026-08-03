Élesbe állt a budapesti közbringa új verziója

A tesztüzemet követően bárki számára elérhetővé vált a megújult budapesti közbringarendszer, más néven MOL Bubi.

Nem állítanám, hogy a hét időjárási viszonyai igazán kedveznének a városban bringázásnak, mindenesetre jó tudni, hogy mostantól néhány hónapnyi kényszerszünet újra elérhető a hivatalos budapesti közbringa-rendszer, vagyis MOL Bubi az utazóközönség számára.

A megújult - vagy 3.0-s - Bubival új bicók is érkeztek, köztük elektromos kerékpárok is (kánikulában talán valamivel jobb választás, mint a teljes mechanikus változat), na meg egy új applikáció is, amibe

mindenkinek újra kell regisztrálnia, hiába használta a korábbi verziókat.

Cserébe az új app jóval korszerűbb és esztétikusabb felhasználói interfésszel kecsegtet, mondhatni a modern bringáknak megfelelően, melyeken remélem továbbfejlesztették az okoslakatnak becézett zárszerkezetet is, mely megannyi elvesztegetett percet okozott az életemből a múltban.

fotó: bkk

Az AI ára Fizetnek a befektetők, fizetnek a felhasználók, és nagy árat fizet az IT munkaerőpiac is. Vékony jégen járunk. Itt a 85. kraftie adás. Fizetnek a befektetők, fizetnek a felhasználók, és nagy árat fizet az IT munkaerőpiac is. Vékony jégen járunk. Itt a 85. kraftie adás.

Az AI ára Fizetnek a befektetők, fizetnek a felhasználók, és nagy árat fizet az IT munkaerőpiac is. Vékony jégen járunk. Itt a 85. kraftie adás.

A MOL Bubi éles rajtját egy friendly user tesztüzem előzte meg, ahol mintegy 9 ezer felhasználó tesztelte a rendszert, így a BKK folyamatosan finomhangolta a szolgáltatást.

Az új közbringa az erre vonatkozó tömeges visszajelzések dacára egy ponton nem változott: a havi bérlet ára maradt 2500 Ft a sima bringáknál, a Magyar Kerkékpárosklubnak azonban sikerült elérnie, hogy az elektromos kerékpárokra bérletet váltók némileg kedvezőbb feltételekkel használhassák a rendszert. A flotta egyelőre 2500 klasszikus és 800 elektromos rásegítésű kerékpárból áll.