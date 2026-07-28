Töretlenül terjeszkednek az AI-összefoglalók a Google keresőben

A friss számok szerint a keresési élményt egyre inkább meghatározza az AI a Google átgondolt keresőjében.

Korábban már bővebben is veséztük, hogy milyen következményei lehetnek annak, hogy teljesen átalakul, illetve a jelenlegi formájában lényegében megszűnik a Google Kereső, ezzel párhuzamosan megváltozik a keresési folyamat célja is: az új koncepció alapján a rendszer már nem weboldalakat listáz, hanem információkat gyűjt a felhasználóknak, illetve azok alapján akár cselekszik is.

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Friss számok is arról árulkodnak, hogy az AI-generált összefoglalók (AI Overviews) egyre inkább betöltik a hagyományos találatok szerepét. A Similarweb elemzése szerint az AI-generált válaszok már a keresések körülbelül 43 százalékában jelennek meg, miközben egy évvel korábban ez az arány még 15 százalék körül volt. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók egyre inkább beérik a Google rendszere által generált válasszal, minthogy a listázott linkek közt navigáljanak.

Ugyanebben az időszakban a keresést interaktívabbá és személyre szabottabb élménnyé alakító AI Mode látogatásainak száma a 2025. júniusi 126 millióról idén májusra 279 millióra emelkedett, ami szintén jelentős növekedés. A Google először tavaly márciusban demózta a csevegőbotként kereső AI Mode-ot, mely hozzáfér a korábbi keresőkifejezésekhez, illetve engedélyezés esetén az e-mailekhez valamint bármely más, Google alkalmazásban tárolt adathoz (pl Google Drive), mely alapján a képes pontosabb kontextusban látni a felhasználót és célzottabb, testre szabottabb válaszokkal ellátni őt.

A Similarweb adatai szerint az elmúlt évben megnőtt a Google-keresések átlagos hossza is, ami arra utal, hogy az internetezők a rövid, kulcsszavakon alapuló keresési lekérdezések után egyre többen a társalgási jellegű, mesterséges intelligenciára szabott információkeresés lehetőségével élnek.