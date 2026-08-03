Újraindulásról kotyogtak a MySpace tulajdonosai

A tulajdonosok továbbra sem mondtak le arról, hogy életet leheljenek a 2000-es évek meghatározó közösségi oldalába.

A Myspace-t 2011-ben felvásárló Chris és Tim Vanderhook nemrég a közösségimédia-platformok korai úttörőjéről szóló dokumentumfilmben erősítették meg, hogy tervezik a szolgáltatás újraindítását, bár egyelőre még egyáltalán nem tudni, hogy mikor és milyen formában fog ez megtörténni. Ez az infó mindenesetre elég volt ahhoz, hogy a külföldi sajtó már elkezdjenek cikkezni a nagy visszatérésről, melyhez már csak a „megfelelő pillanatra” várnak a tulajdonosok.

Tehát korai lenne bárkinek is elkezdeni gondolkodni azon, hogy mi lesz majd a profiljára tűzött zeneszám, ugyanis egyelőre dátum és ütemterv sincs, olyan részletek meg aztán főként váratnak magukra, hogy a klasszikus és szeretett Myspace-funkciók közül melyiket láthatjuk viszont.

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Némi deja vu érzése most lehet egyeseknek, mivel a Myspace sosem hagyott fel valójában teljesen a visszatérési kísérletekkel. A Tom Anderson és Chris DeWolfe társalapítók által 2003-ban elindított platform gyorsan az internet egyik legnagyobb közösségi hálózatává vált, 2006 júliusában már a Myspace volt a leglátogatottabb weboldal az Egyesült Államokban, megelőzve ezzel a Google-t és az eBayt.

A felhasználók HTML és CSS kódok segítségével alakíthatták a profiljuk megjelenését (sokan egyébként így szerezték meg az alapvető ismereteiket), emellett népszerű volt a látogatók számára automatikusan elinduló választott dal funkció is. A zene és a zenészek központi szerepet játszottak a platform életében, mivel a streaming-szolgáltatások érája előtt a Myspace-oldalaikat használták dalaik feltöltésére és a hallgatókkal való közvetlen kapcsolattartásra.

A News Corp 2005-ben körülbelül 580 millió dollárért felvásárolta a Myspace-t és annak anyavállalatát, az Intermix Mediát, az újabb csapást pedig az jelentette, hogy a Facebook idővel megelőzte a platformot. A Myspace ekkor már számos vezetőváltáson és arculatváltáson átesett. 2011-re a News Corp 35 millió dollárért eladta a platformot a Specific Mediának és Justin Timberlake-nek, ezután 2013-ban az új tulajdonosok bemutatták a Myspace újratervezett, immár a zenére összpontosító változatát, de ez nem volt elég a felhasználók visszacsábítására. A következmények költségesnek bizonyultak, mivel a hirdetők a felvásárlást követően felmondták a szerződéseiket.