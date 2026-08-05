Túlterhelik az Apple-t az AI miatt megszaporodott hibajelentések

Az Apple termékeit általánosságban a nehezebben feltörhető fogyasztói eszközök közt tartják számon a szorosan integrált hardveres és szoftveres biztonsági megoldások miatt, így különösen nagy potenciál rejlik az egyre fejlettebb, sérülékenységkeresést támogató AI-eszközökben. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a nemrég kiadott iOS 26.6-os frissítés közel 90 biztonsági rést javít ki, melyek közül többet is az Anthropic Claude, illetve az OpenAI Codex Security rendszerei segítettek azonosítani.

Minden korábbinál több eszköz áll tehát a biztonsági kutatók rendelkezésére ahhoz, hogy hatékonyabbá válhassanak a bug bounty programokban, ehhez pedig igazodnia kell az Apple-nek is: a cupertinói cég korlátozni kezdte a benyújtható sérülékenységek számát saját kezdeményezéseiben, miután megszaporodtak az AI által kitalált, vagy hallucinált, ezáltal pedig haszontalan hibákról szóló bejelentések.

A vállalat szerint a hibajelentés-kezelő rendszert gyakorlatilag elárasztják a rossz minőségű bejelentések, melyek javarészt amatőr, főleg AI-toolokat használó bugvadászoktól származnak, így a „téves riasztások” hátráltatjék a valódi hibák felülvizsgálatát és kezelését. A jelentések ellenőrzését korábban elsősorban emberek végezték, de a feldolgozás felgyorsításához már az AI-t is segítségül hívja a cég.

Az AI ára Fizetnek a befektetők, fizetnek a felhasználók, és nagy árat fizet az IT munkaerőpiac is. Vékony jégen járunk. Itt a 85. kraftie adás. Fizetnek a befektetők, fizetnek a felhasználók, és nagy árat fizet az IT munkaerőpiac is. Vékony jégen járunk. Itt a 85. kraftie adás.

Az AI ára Fizetnek a befektetők, fizetnek a felhasználók, és nagy árat fizet az IT munkaerőpiac is. Vékony jégen járunk. Itt a 85. kraftie adás.

Az Apple hibavadász programja akár 2 millió dolláros jutalmat is kínál a kifinomult, valós támadások során alkalmazott támadási láncok (exploit chains) feltárásáért, a különböző bónuszokkal együtt pedig a kifizetés összege meghaladhatja az 5 millió dollárt is. Emelt összegű jutalom jár a bétaverziókban talált hibákért, valamint azokért a sebezhetőségekért, amelyek kijátsszák a Lockdown Mode (zárolt mód) védelmét.

Bár az Apple jelenleg korlátozza, hogy egy kutató hány bejelentést tarthat egyszerre nyitva, a kutatók kérhetik a keret növelését, hogy biztosan ne kerülje el a cég biztonsági csapatának figyelmét egy kritikus sebezhetőség. Már említhető is valós életbeli példa arra, hogy erre miért van szükség: a Bynario nevű kiberbiztonsági startup a ChatGPT segítségével három hét alatt több mint 50 macOS-hibát fedezett fel, ezek után egy különösen kritikus sebezhetőséget is sikerült azonosítaniuk, amit viszont már nem tudtak jelenteni a korlátozás miatt.