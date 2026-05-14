Megvan, hová tűnt az év elején több tízezer telekomos SIM

Az egyik legnagyobb dolgozói mobilflottát sikerült megszereznie tavaly ősszel a One Magyarországnak a Magyar Telekom elől.

Tegnap írtam arról, hogy a Magyar Telekom kedden délután közzétett negyedéves jelentése szerint jelentős mennyiségű, mintegy 43 ezer SIM, illetve ugyanennyi mobilelőfizetés szűnt meg a szolgáltatónál a harmadik negyedévben, ami ugyan nem tűnik őrülten soknak, de magyar viszonylatban azért mégiscsak ritka egy ilyen mértékű ügyfélvesztés.

A cikk megjelenését követően több megkeresést is kapott a HWSW, mely azt taglalja, hogy a jelenség oka elsősorban a hazai vállalati flották egyik legnagyobb méretű szolgáltatóváltása lehet, melyet a MÁV-csoport kezdeményezett egy tavaly őszi tender lezárását követően.

A tender végeredményét követően a magyar vasút mobilos flottáját több mint egy évtizeden keresztül kezelő Magyar Telekom helyébe a One Magyarország lépett.

A MÁV tavaly októberben a témát érintően arról tájékoztatta a szakszervezeteket, hogy a szolgáltatóváltás az érvényben lévő dolgozói (családi) csomagok díjfizetési paramétereit nem érinti, vagyis az egyszeri vasutasoknak - és érintett családtagjaiknak - viszonylag kevés anyagi előnye származhatott a váltásból.