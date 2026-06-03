Az OpenClaw alapjaira építkezik a Microsoft AI-ügynöke

A Microsoft idei Build konferenciáján nyilvánvalóvá tette, hogy nem kíván lemaradni az AI-ügynök őrületben, és az OpenClaw sikerének farvizén bejelentette a Scout AI-asszisztenst. A Scout egyelőre a Microsoft Frontier programon keresztül érhető el előzetes verzióban az amerikai vállalati ügyfelek számára, és a használat előfeltétele egy GitHub Copilot előfizetés is. Az időzítés talán annyira nem is meglepő, miután a Google nemrég jelentette be saját autonóm AI-asszisztensét, a Gemini Sparkot.

A Scout az OpenClaw rugalmasságát integrálja a Microsoft 365 ökoszisztémába (érintve az Outlook, a Teams, a OneDrive és más vállalati szolgáltatásokat), és lényegében egy mindig aktív ügynöki asszisztens, mely figyeli a naptárbejegyzéseket, e-maileket, meetingeket és dokumentumokat, majd javaslatokat készít és konkrét feladatokat hajt végre. A redmondiak kommunikációja nagy hangsúlyt fektet a személyreszabhatóságra, ezt a célt szolgálja többek közt, hogy a felhasználók a saját „scoutjuknak” nevet is adhatnak, és folyamatos visszajelzésekkel segíthetnek neki jobban végrehajtani az automatizálni kívánt feladatokat.

Az AI-alapú asszisztens nem csak felhőben, de asztali gépen és webes böngészőben is futtatható, könnyen csatlakoztatható e-mail szolgáltatásokhoz, naptárakhoz és más produktivitási rendszerekhez. A szolgáltatás ugyan már rendelkezik előre beépített készségekkel, a cég szerint valódi hasznosságát az önállóan fejlesztett készségek jelenthetik, az asszisztens ugyanis folyamatosan tanul a felhasználó viselkedéséből. A legfontosabb megkülönböztető tulajdonságként emeli ki a Microsoft a Copilottal összevetve, hogy a Scout nem egy alkalmazáson belül működő AI-segéd, hanem egy folyamatosan aktív digitális munkatárs.

Az OpenClaw-alapú rendszerekkel kapcsolatban számos szakmai aggály is felmerült, miután több biztonsági szakértő szerint az autonóm AI-ügynökök jelentősen megnövelik a támadási felületet, különösen ha hozzáférnek vállalati adatokkal dolgozhatnak. A Microsoft ezért többlépcsős védelmi rendszert alkalmaz: a Scout sandboxolt környezetben fut, az OpenClaw-komponenseket pedig „nem megbízható” rendszerként kezeli. Ehhez járulnak hozzá a Microsoft saját vállalati biztonsági megoldásai, például a Defender, a Purview és az Agent 365 rendszerek.