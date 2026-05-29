Pont az hiányzik a magyar Revolutról, ami létre se jött volna a Revolut nélkül

A lakossági ügyfelek migrálását követően kiosztotta az első magyarországi bankszámlaszámokat a Revolut, ám van két olyan szolgáltatás, melyet minden hazai banknak kötelező nyújtania, de a fintech startup még adós mindkettővel.

A Revolut - és annak lakossági ügyfelei - magyar bankszektorba történő megérkezése nyúlik, mint a rétestészta, de május második felében már tényleg finisbe ért a folyamat, amikor a fintech startup megkezte a lakossági ügyfelek átpakolását a litván fiókból a tavaly létrehozott magyarba.

Ezzel sok minden együtt jár a magyar bankszámlaszám kiosztása mellett, vannak köztük pozitív és vannak negatív változások is, ám ahogy Kovács Ádám írja a Revb blogon, két kulcsfontosságú funkció még hiányzik az áthelyezett felhasználóknál.

Ez a QVIK és a Fizetési kérelem, melynek nagyjából annyi a lényege, hogy segítségükkel 20 millió forintos összeghatárig nem számol fel a pénzintézet tranzakciós illetéket - előbbit akár kereskedők is használhatják ingyenes elektronikus fizetéshez, utóbbit pedig kizárólag magánszemélyek egymás közötti utalásoknál.

A Revolut egyébként nem ígérte, hogy már az induláskor biztosítja ezt a két funkciót a magyar lakossági ügyfelek számára, az csak a cég kedvenc időhatározója szerint válik majd elérhetővé,

Azaz hamarosan.

A dolog igazi szépsége, hogy a Fizetési kérelem talán létre sem jön, ha nincs a Revolut, mint ahogy a magyar bankszektor számos, az utóbbi években végrehajtott innovációját valójában annak köszönhetjük, hogy a fintech elég fájdalmas mennyiségű forgalmat vitt el a hazai szereplők elől.