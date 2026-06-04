Kiakadtak az Amazon mérnökei az adatközpontok miatt

A nagy technológiai cégek több százezer milliárd dollárt költenek idén adatközpontokra, számítási kapacitásra és AI-fejlesztésekre az elemzők szerint, a keretek pedig folyamatosan tágulnak. A nagy beruházások már a vállalatokon belül is feszültségeket okozhatnak, legutóbb az Amazon dolgozói fakadtak ki munkáltatójukra.

Az e-kereskedelmi óriás Seattle-ben dolgozó mérnökei nyilvánosan bírálták munkáltatójuk AI- és adatközpont-stratégiáját, aminek a gyújtózsinórja az volt, hogy a cég az elmúlt hónapok során több ezer munkavállalóját építette le, miközben rekordösszegű beruházásokra tapsolta el a pénzt.

Andy Jassy vezérigazgató szerint a vállalat 2026-ban mintegy 200 milliárd dollárt tervez beruházni adatközpontokba, chipekbe és egyéb technológiai infrastruktúrába, főként azért, hogy Amazon Web Services (AWS) AI-szolgáltatásait támogathassa. Ezek a törekvések távolabb lépve azt a cél szolgálják, hogy az Amazon megőrizze vezető szerepét a felhőszolgáltatások és a generatív AI piacán, miközben a Microsoft, a Google és más versenytársak szintén jelentős erőforrásokat fordítanak saját AI-platformjaik fejlesztésére.

Az elégedetlen Amazon-dolgozók a seattle-i városi tanács egyik közelmúltbeli ülésén szólaltak fel az egyre szaporodó adatközpontok ellen. Az alkalmazottak szerint az AI-fejlesztéseket kiszolgáló infrastruktúra jelentős környezeti, energetikai és társadalmi hatásokkal jár, a létesítmények sok villamosenergiát és vizet igényelnek, miközben a helyi közösségeknek kevés beleszólásuk van a fejlesztésekbe. A felszólalók javaslatai között szerepelt a szigorúbb szabályozás, a jobb átláthatóság, valamint olyan követelmények bevezetése, amelyek biztosítanák, hogy az adatközpontok több megújuló energiát termeljenek, mint amennyit felhasználnak - ezzel lényegében a saját munkáltatójuk ellen beszéltek.

Az Amazon 2025 végétől kezdődően több hullámban mintegy 30 ezer pozíciót szüntetett meg, jelentős arányban mérnöki és technológiai szerepköröket. Egyes becslések szerint a leépítések közel 40 százaléka mérnöki pozíciókat érinthetett. Az Amazon esete azonban nem egyedi, mivel 2026 már láthatóan azt mutatja, hogy a nagyvállalatok az AI-ra fordított beruházásokkal együtt a létszámokat is lefaragják, sok esetben az automatizáció és a generatív AI által elérhető hatékonyságnövekedésre hivatkozva.