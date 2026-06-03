Appal segíti a BKK a biztonságos taxizást

Letölthetővé vált a TaxiTrack, melynek használata nyártól már kötelező a taxisok számára.

Június elsejétől minden taxiszolgáltató számára kötelező annak az appnak a használata, amely az adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítését biztosítja. A Taxirendelet 2025. január 1-jén hatályba lépett rendelkezése szerint ugyanis a személytaxi-szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedésszervező számára.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) saját fejlesztésű TaxiTrack nevű appja június elseje óta már letölthető, és a használata lényegében már kötelező a személytaxi-szolgáltatóknak, hogy pontos képet adjanak a taxik aktuális helyzetéről, miközben rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését.

A rendszer folyamatosan rögzíti a GPS-adatokat és a jármű aktuális státuszát, az adatok pedig hálózati hiba esetén sem vesznek el, mert a készülék ideiglenesen tárolja azokat.

Az új digitális megoldás ugyanis nemcsak az adminisztrációt egyszerűsíti a szolgáltatók számára, hanem az ellenőrzést is hatékonyabbá teszi - emeli ki a BKK bejelentése.

Az appon keresztül gyűjtött adatok emellett abban is támogatják a közlekedésszervezőt, hogy kijelölje a taxidrosztok, valamint a taxik számára kialakítandó megállási lehetőségek helyszíneit, valamint az utazási igények felmérését.

A rendszer bevezetése türelmi időszakkal kezdődik, vagyis a kezdeti időszakban a BKK nem alkalmaz azonnali szankciókat, hanem a tapasztalatgyűjtésre helyezi a hangsúlyt.