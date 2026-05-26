Túlságosan is biztosra fogadott a Google egyik alkalmazottja

Bennfentes információkat felhasználva fogadni általában nem túl jó ötlet, ezt most a Google egyik ex-alkalmazottja is megtapasztalhatta, akit több vádponttal helyeztek vád alá, miután 1,2 millió dollárt kasszírozott a Polymarketen egy a Kereső 2025-ös évének kiemeltjeit megtippelő fogadáson.

Az amerikai szövetségi ügyészség vád alá vonta a Google egyik alkalmazottját, miután kiderült róla, hogy bennfentes információkat felhasználva fogadott a Polymarket platformon a Kereső "Year in Search 2025" listájának befutóira.

A vádlott, Michele Spagnulo összességében több mint 1,2 millió dollárt kasszírozott többek között azzal, hogy pontosan megtippelte, hogy a Google Keresőben a legtöbbet keresett személy az a D4vd nevű énekes lesz, akire a Polymarket hatalmas odds-ot fizetett. Spagnulo emellett sikeresen tippelte meg azt is, hogy Leó pápa és Kendrick Lamar nem tűnik majd fel egyik listán sem.

Csakhogy a Google alkalmazottja az ügyészség szerint már a lista nyilvánosságra hozatala előtt tisztában volt az eredményekkel, ezért tette kimeríti az elektronikus úton elkövetett befektetési csalás és pénzmosás minősített esetét. Spagnulo-t szerdán tartóztatták le New Yorkban, ám 2,25 millió dollárnyi óvadék fejében végül szabadlábra helyezték.

A Polymarketen keresztüli visszaélések legutóbb akkor törték át a sajtó ingerküszöbét, amikor az amerikai hadsereg egyik katonája 400 ezer dollárt nyert a platformon azzal, hogy megtippelte a venezuelai elnök, Nicolás Maduro elleni akciót.

