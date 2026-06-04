Befutott a javaslat a műholdas spektrumok uniós szabályozására

Az európai technológiai szuverenitás erősítését célzó javaslatcsomagot megelőzően az Európai Bizottság múlt héten benyújtotta azt előterjesztést, mely a mobilcélú műholdas szolgáltatások által használt harmonizált 2 GHz-es MSS-spektrum 2027-től történő használatát szabályozná a nemzetközösség tagállamaiban.

Az úgynevezett direkt-eszköz (Direct to Device, azaz D2D) szolgáltatásokhoz ideálisan alkalmazható MSS sáv használatára vonatkozó jelenlegi licencek 2027 májusában járnak le, az Európai Unió egyik korábban megfogalmazott célja pedig ezek olyan formában történő újra kiosztása, hogy azok ne csak egy-egy tagállamban, hanem az egész EU területén érvényessé váljanak, illetve legyen egy elkülönített spektrumkeret az európai piaci szereplők számára és a kritikus kormányzati célokra.

A május végén előterjesztett javaslatba mindkét fenti kritériumot beépítették, így elsősorban az MSS sávot három részre osztanák fel a biztonság és a piac sokszínűsége érdekében.

A sávból egy egyharmadnyi sávrész így kizárólag kormányzati célokra lenne használható, míg a fennmaradó kétharmadnyi rész kereskedelmi célokra licencelhető úgy, hogy annak egyik fele kizárólag EU-s szolgáltatók számára lenne fenntartva.

A javaslat emellett a tagállami szintű engedélyezési eljárások helyett egységes, uniós szintű kiválasztási eljárást javasol, ezzel biztosítva a határokon átnyúló szolgáltatások zavartalanságát és a szabályozás következetességét.

Fontos, hogy az MSS spektrumra vonatkozó licencfeltételek 2027-es megváltoztatása nem érinti például a Starlink szélessávú internetszolgáltatását, csak azokat a szolgáltatásokat, melyeket földi mobilhálózatok üzemeltetőivel közösen, azokat kiegészítve nyújtanak a műholdcégek. Ilyen szolgáltatás Európában egyelőre nem működik, de a Deutsche Telekom éppen a SpaceX-szel közösen tervezi elindítani hálózatában a műholdas kiegészítő D2D-szolgáltatást 2028-tól.