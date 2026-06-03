Okkal sokkolta a riválisokat: nagyon bekezdett a MacBook Neo

Amikor az Apple március elején bemutatta az 599 dolláros induló árról rajtoló MacBook Neo-t, a PC-ipar szereplőinek egyik legvérfagyasztóbb rémálma vált valóra: a cupertinói cég belépett abba a szegmensbe, amit korábban jórészt érintetlenül hagyott, és ahol addig háborítatlanul vadászhattak vevőikre az alsó-középkategóriás windowsos noteszgépek gyártói.

Most megjöttek az első kézzelfogható eredmények arról, hogyan is teljesített az újdonság a debütálási időszakban, mégpedig az IDC piackutató első negyedéves forgalmi statisztikái képében, melyeket a TechCrunch szemlézett.

Az eredmények pedig nem kevésbé letaglózóak az iparág számára, az Apple-nek ugyanis sikerült az idei első negyedévben 1,1 millió MacBook Neo-t eladnia, ráadásul úgy, hogy valójában csak a periódus utolsó három hetében volt ténylegesen piacon a termék. Ezzel a debütáló negyedévet tekintve minden más MacBook modellt túlszárnyalt a Neo, az M5-ös MacBook Air és Pro konfigurációkból ugyanis rendre 900 és 550 ezret sikerült csak eladni közvetlenül a megjelenést követően.

A Neo sikerét egyértelműen az árcímkéjének köszönheti, a gépet nagyjából 45%-kal az aktuális Air modell alá árazták be, ezzel egy teljesen új vásárlói szegmens számára nyílt meg a lehetőség arra, hogy beszerezhesse első MacBookját, mely vélhetően élete első notebookja is egyben.

Az Apple újdonsága ráadásul úgy óriási siker, hogy eközben a PC-ipar a komponenshiány, azon belül a brutális memóriapiaci túlkereslet miatt hosszú hónapok óta szenved, az eladások pedig a legtöbb OEM-nél beestek.

Az ősszel leköszönő vezérigazgató, Tim Cook által vezetett cég tradicionálisan erős kontroll alatt tartja minden beszállítóját, így az Apple-t az ellátási lánc helyzete kevésbé nyomaszthatja, ráadásul az egyik kulcsfontosságú komponenst, a MacBook Neo rendszerprocesszorát frappáns megoldással egy már meglévő termékvonalból, az iPhone okostelefonoktól emelte át a cég.

Hogy a Neo eladások tartósan erősek maradnak-e, azt még nem lehet egyértelműen kijelenteni, az aktuális negyedév számai a várakozások szerint mindensetre továbbra is az egekben lesznek, ami egyben alátámaszthatja, hogy az Apple-nek menedzsment korábban elejtett utalásai alapján valóban felfelé kell-e korrigálnia az idei gyártási tervet.