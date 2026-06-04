Július 30-ig meghosszabbították a Tisztaszoftver-programot a felsőoktatásban

Hiába járt le az előző kormánnyal kötött szerződés, továbbra aktívak maradhatnak a felsőoktatásban tanulók és dolgozók által használt Microsoft 365 licencek.

Átmenetileg rendeződni látszik a felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára nyújtott Tisztaszoftver-program helyzete, derült ki Tanács Zoltán miniszter keddi facebook-bejegyzéséből.

A Tudományos- és Technológiai Minisztérium tárcavezetője szintén egy facebook-posztban fakadt ki még május végén, melyben nehezményezte, hogy a felsőoktatásban dolgozók és tanulók számára biztosított szoftverlicencekre vonatkozó szerződést az előző kormány lényegében hagyta kifutni anélkül, hogy bármilyen érdemi tárgyalást folytatott volna annak meghosszabbításáról.

A miniszter akkor nem nevezte nevén a programot, most viszont már biztosan tudni, hogy a Microsoft 365 termékekre (köztük a Teams kollaborációs platformra) vonatkozó Tisztaszotfver-programról volt szó, melyhez a szerződés megszűnését követő 90 napos türelmi idő utolsó napjaiban sikerült további kéthónapnyi haladékot kialkudni.

Tanács szerint a tárca már dolgozik a "tartós megoldáson", ami alighanem továbbra is évekre bebetonozza majd a Microsoftot a felsőoktatásba, más kérdés, hogy a licencek igénybe vételének anyagi feltételeit tekintve ezért cserébe a kormányzati retorika alapján jó eséllyel engednie kell majd az árból a cégnek.