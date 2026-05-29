Egyszerűbb lett elhagyni a Gmailt a Proton Mailért

Rafinált lépéssel segíti a Proton Mail azok dolgát, akik érzik magukban a hívást, hogy leváltsák a Gmailt, de eddig valamiért még nem lépték meg a dolgot.

Ha az ember már megszokott egy online szolgáltatást, eszközt, ökoszisztémát, jóval nehezebben veszi rá magát arra, hogy másik alternatívára váltson. Az utóbbi időben egyértelműen a Gmail babérjaira pályázó, de adatvédelmi tudatosságot és biztonságot előtérbe helyező Proton Mail láthatóan nagyon is érti ezt, és lép egyet annak érdekében, hogy a felhasználók könnyebben elengedhessék a Google-ökoszisztémához való kötődésüket.

A svájci szolgáltató korábban már bevezette az Easy Switch nevű eszközt, amivel a felhasználók más szolgáltatóktól importálják e-mailjeiket, kontaktjaikat és egyéb adataikat. A napokban bejelentett új beállítások tovább bővítik a lehetőségeket azzal, hogy

a felhasználók akár már közvetlenül a Proton Mail felületén keresztül tudják csatlakoztatni a Gmail-fiókjukat,

fogadhatnak gmail.com-os fiókba érkezett leveleket a Proton Mail postaládában, vagy a gmailes e-mail címükkel küldhetnek leveleket a Proton felületén keresztül.

A Proton lényegében egy fokozatos migrációt tesz lehetővé a radikális szakítás helyett, ami a felhasználók számára ösztönzőbb lehet. És persze hozzá kell tenni, hogy a Gmail már mélyen integrálódott más digitális szolgáltatásokba, így sok felhasználó számára tényleg csak a fokozatosság működik.