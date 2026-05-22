Magyar informatikusok, egyesüljetek!

A helyzetet egy induló szakszervezet hírére feltett kérdés szemlélteti a legjobban: mi van srácok, kevés a babzsák? A hagyományosan jól kereső IT-szakmával szemben kevés empátia mutatkozik, amikor a problémák szóba kerülnek. Márpedig a lehetőségek beszűkülésén túl is van belőlük bőven: kiégés, állandó változás, túl magas elvárások, vagy akár az AI fenyegető bárdja.

Az IT-ban sokáig egyszerűbb volt váltani, mint szerveződni. A munkaerőpiac és a körülmények változásával azonban egyre többen inkább házon belül próbálnak kiállni a jogaikért, és a szervezett érdekképviseletben látják a megoldást.

A több ezer IT szakembert foglalkoztató Bosch csoporton belül két éve alakult meg az Innovációs Kampusz Dolgozóinak Szakszervezete. Az érdekképviseleti szervezet két vezetőjével, a szoftverfejlesztőként dolgozó Pőcze Bencével és Szabó Bencével beszélgettünk.