Magyar informatikusok, egyesüljetek!
A szakszervezeteket hagyományosan az IT-tól idegen, „gyári” műfajnak szokás tartani: hiszen bőven volt állás és lehetőség, ha valami nem tetszett, az ember továbbállt. De mi történik, amikor ez alapjaiban megváltozik? Itt a 81. mozgalmi Kraftie podcast!
A helyzetet egy induló szakszervezet hírére feltett kérdés szemlélteti a legjobban: mi van srácok, kevés a babzsák? A hagyományosan jól kereső IT-szakmával szemben kevés empátia mutatkozik, amikor a problémák szóba kerülnek. Márpedig a lehetőségek beszűkülésén túl is van belőlük bőven: kiégés, állandó változás, túl magas elvárások, vagy akár az AI fenyegető bárdja.
Az IT-ban sokáig egyszerűbb volt váltani, mint szerveződni. A munkaerőpiac és a körülmények változásával azonban egyre többen inkább házon belül próbálnak kiállni a jogaikért, és a szervezett érdekképviseletben látják a megoldást.
A több ezer IT szakembert foglalkoztató Bosch csoporton belül két éve alakult meg az Innovációs Kampusz Dolgozóinak Szakszervezete. Az érdekképviseleti szervezet két vezetőjével, a szoftverfejlesztőként dolgozó Pőcze Bencével és Szabó Bencével beszélgettünk.