500 millió dolláros számlát hozott össze a Claude egy hanyag cégnek

Drága mulatság az AI a cégek számára, ha az alkalmazottak nem ésszerű keretek közt használhatják az eszközöket.

Egy meg nem nevezett amerikai cég félmilliárd dollárt költött (nem önszántából) egyetlen hónap leforgása alatt Claude-tokenekre, miután hanyagul kezelte az alkalmazottakra vonatkozó használati korlátok beállítását – jelentette az Axios.

Egyre több vállalati vezető kérdőjelezi meg, hogy az AI-ra fordított növekvő kiadások valóban hoznak-e érdemi megtérülést. A költéseket meglehetősen egyszerű felhalmozni, akár hanyagságból, amire több példát is hoz a lap. Áprilisban egy Google Cloud-ügyfél 18 000 dolláros számlára ébredt, annak ellenére, hogy egy biztonsági incidens után csak 7 dollár volt a büdzséje. Május elején az OpenClaw alkotója közölt pár érdekes számot is, például hogy egyetlen hónap alatt 1,3 millió dollárnyi OpenAI API-tokent égettek el, ami szintén jól szemlélteti a nagyságrendeket.

A nagy szereplők közül az Uber vezérigazgatója nemrég ki is fejtette véleményét azzal kapcsolatban, hogy szerinte egyáltalán nincs összefüggés a „tokenmaxxing” és a hasznos termékek szállítása között, mivel sok helyen csak a belsősök pazarolják el a tokeneket szükségtelen feladatokra. Az emberi munkavállalók az unalmasabb hétköznapi feladatok automatizálásához is igénybe veszik az AI-toolokat, akár még az időjárásjelentés lekéréshez is inkább a chatbothoz fordulnak, és persze az sem segít a helyzeten, hogy az egyre több elterjedő ügynöki MI-eszközök ezerszer több tokent emésztenek fel, mint egy LLM lekérdezése.