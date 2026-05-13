Egy városnyi mobilelőfizetőt elvesztett az év elején a Telekom

Erős, lendületes évkezdetről számol be a Magyar Telekom első negyedéves üzleti jelentését beharangozó sajtóközleménye, és valóban, a társaság mind a pénzügyi mutatók mind az egyes szegmensek egyéb teljesítménymutatói, így elsősorban az ügyfélszám tekintetében növekedést tudott mutatni.

A vállalat elsőként említi, hogy az első negyedévben egy ügyfél átlagos mobiladat-felhasználása mintegy 20%-kal, 15,9 gigabájtra nőtt, miközben folyamatosan bővül az 5G-s hálózat lefedettsége, mely a negyedév végén a magyar lakosság 86%-át érte el a Telekom szerint (ez azonban csak kis részben a szupergyors, akár gigabitképes 5G, nagyobb részben a 4G-től ügyfélélmény szempontjából alig különböző infrastruktúra).

Érdekesség, hogy a beszámolóban először kerül szóba a 4G-től független 5G-s infrastruktúra, az 5G Standalone (SA) bevezetésének lehetősége, melyről továbbra is csupán annyit árul el a szolgáltató, hogy a hálózat készen áll a bekapcsolására.

A Telekom továbbá kiemeli, hogy az elmúlt egy évben a társaság ügyfélbázisa is jelentősen gyarapodott, így a SIM-ek száma mintegy 1,8%-kal, 6,6 millióra nőtt. A vállalat honlapján fellelhető részletes statisztikák alapján azonban a növekedés az idei első negyedévben hosszú évek óta először megtorpant, miután a cégnél az év első három hónapjában több mint 43 ezer előfizetéses és/vagy prepaid SIM szűnt meg, melyet nem tudott kompenzálni az M2M-megoldásokba kerülő kártyák számának növekedése.

A szolgáltató mobilos ügyfélbázisán belül a húzószegmens egyébként is viszonylag régóta az M2M terület, amit jól érzékeltet, hogy az idei első negyedévben éves összehasonlításban az M2M SIM-ek száma több mint 166 ezerrel nőtt, míg az előfizetéses és prepaid kártyák összesített száma 48 ezerrel csökkent.

A vezetékes szegmensben a növekedés továbbra is kitart, az optikai vezetékes internet előfizetők száma 10,6%-kal 1,1 millióra, az IPTV előfizetők száma pedig 2,4%-kal 1,4 millióra nőtt az első negyedévben - áll a Telekom jelentésében.

A vezetékes internetszolgáltatások területén a kiskereskedelmi DSL-előfizetések számának jelentős csökkenése látszik: a negyedév végén mintegy 151 ezer végponton szolgáltatott réz érpár kapcsolattal a Telekom, szemben az egy évvel ezelőtti 201 ezerrel. A teljes kiskereskedelmi szélessávú előfizetőszám eközben gyakorlatilag stagnált, éves szinten mindössze 12 ezerrel, 1,678 millióra nőtt.