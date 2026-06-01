Ingyen takarítást kínál egy német startup, egyetlen apró szívességért cserébe

Kisebbfajta csavarral kínál ingyenes takarítást New York-i lakosoknak egy német startup, a MicroAGI. A cég takarítószolgáltatását azért cserébe lehet díjmentesen igénybe venni, hogy a takarítókra épített testkamerák közben a teljes folyamatot dokumentálják.

A privát szférát elsőre - sőt, másodikra is - a legkevésbé sem tiszteletben tartó megoldás célja nem a lakásokban található ingóságok egyfajta katalogizálása, még csak nem is a minőségbiztosítás, hanem az, hogy legyen miből tanulniuk a jövő humanoid takarítórobotjainak, akik a kamerát viselő hús-vér takarítók helyét egy szép napon átveszik majd.

Az ehhez begyűjtött képi anyagokat egész konkrétan a robotok tájékozódását és szakszerű munkavégzését segítő mesterséges intelligencia modell fejlesztésére használják fel, mégpedig az ígéretek szerint a személyes részletek anonimizálásával, kitakarásával.

A szolgáltatás mögött álló Shift alkalmazás és weboldal egyébként nem elsősorban az ingyenes takarításra fókuszál, hanem azért fizet több önkéntes "közreműködőnek", hogy azok kamerát viselve végezzenek el mindenféle napi rutin részét képező házimunkát. A platformhoz állítólag eddig több tízezer önkéntes csatlakozott, az általuk beküldött képanyagokat pedig éppúgy robotok betanítására fogják használni, mint a takarítók által felvett részleteket.

