Nem várt irányból kaptak ütést a GTA V-ben csaló játékosok

Feltörték az Atlas Menu-t, a szolgáltatást, ami abból élt, hogy csalási lehetőséghez segítette a Grand Theft Auto V játékosait.

Videojátékokban csalni nem szép dolog, olykor pedig kifejezetten kockázatos is - ennek alighanem egy újabb aspektusát kénytelen megtapasztalni az a több tízezer cheater, akiknek az adatait most ellopták az egyik legnagyobb, ipari szintű cheatszolgáltatástól, az Atlas Menu-től.

A Grand Theft Auto V-re specializálódott szolgáltatást ért támadás során a Have I Been Pwned adatvédelmi értesítő szerint mintegy 64 ezer egyedi e-mail cím szivárgott ki, a hozzájuk tartozó felhasználó adatokkal egyetemben.

A listán az IP-címektől kezdve a titkosított jelszavakon keresztül szerepelnek termékkulcsok, ügyfélszolgálati üzenetváltások, illetve a felhasználók Rockstar Games fiókjaihoz köthető azonosítók is.

A betörés különösen ironikus abból a szempontból, hogy az Atlas Menu korábban kifejezetten azzal hirdette magát a játékosok körében, hogy kiemelkedően erős adatvédelmet garantál a felhasználók számára.

Nemrég maga a Rockstar Games is bekerült a kiberbiztonsági incidensekről szóló hírekbe azzal, hogy hackerek feltörtek egy harmadik fél által a cég részére biztosított felhőalapú analitikai platformot, ahonnan személyes adatokat nem, hanem jellemzően játékos-statisztikákat és telemetriai adatokat, illetve üzleti és elemzési adatokat loptak el.