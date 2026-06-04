AI-ügyintézővel száll be a Meta a vállalati AI-versenybe

Minden korábbinál többet költött a Meta mesterséges intelligenciára tavaly, beleértve a kapcsolódó adatközponti beruházásokat, leigazolt mérnököket és topmenedzsereket, vagy éppen felvásárlásokat, idén pedig összesen akár újabb 145 milliárd dollárt égethet el ugyanilyen célokból. A vállalat egyre több fogyasztói és vállalati termékébe integrál automatizálási képességeket, így számítani lehetett rá, hogy hamarosan a monetizáció útjára lép, miközben a hirdetéseken túlmutató bevételi forrásokat keres.

A cég május végén jelentette be, hogy újabb fogyasztói előfizetéses csomagokat tesz elérhetővé valamennyi Meta-szolgáltatáshoz, így az Instagramhoz, a Facebookhoz és a WhatsApphoz is. Az alkotóknak és vállalkozásoknak szóló professzionális Meta AI csomagokat a „Meta One” brand alatt fogja kínálni a vállalat.

Bekerülnek a portfólióba az AI-agentek is: a vállalat friss szerdai bejelentése szerint a WhatsApp, a Messenger és az Instagram csatornáin keresztül elérhetővé válik a „Meta Business Agent” nevű funkció, mellyel a cégek számos tipikusan ügyfélszolgálati feladatot delegálhatnak az AI-nak. Az agent mérettől függetlenül bármilyen vállalkozásnak segít az ügyfelekkel való kommunikációban, időpontfoglalásban, akár értékesítési folyamatokban, mindezt az adott szervezet stílusához igazítva.

Októberben a Meta szűkebb körben még Business AI néven kiadta a szolgáltatás ingyenes tesztverzióját Mexikóban és Indiában. A Meta szerint több mint 1 millió vállalkozás használta már a korábbi chatbot verziókat a WhatsAppon és a Messengeren, de az új verziót az Instagramon is használhatóvá teszik, és globálisan minden méretű vállalkozás számára bevezetik.

Az ügyfelek az új Meta Business Agent Platformon keresztül lehetőséget kapnak egyedi AI-ügynökök létrehozásához, amelyek segítenek nekik másutt végzett tevékenységeik irányításában. A vállalkozások kezdetben ingyen férhetnek hozzá az eszközhöz, a következő hónapoktól kezdve azonban elérhetővé válnak előfizetéses konstrukciók is.

A cég az elmúlt két évtizedben szinte teljes egészében reklámbevételekre építette üzleti modelljét ( lényegében a hirdetésekből szerzi bevételeinek mintegy 98%-át), így nem meglepő, hogy stratégiájában egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a havidíjas prémium szolgáltatások.