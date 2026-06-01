Csak 2027-ben jöhet az Apple okosszemüvege

Az Apple-t ismerve nem annyira meglepő, hogy a cég inkább vállal egy csúsztatást, mintsem kiforratlan megoldással álljon elő.

Ha nem is teljesen a semmiből, de mégis valamennyire váratlanul sikeressé vált 2025-re az okosszemüveg-koncepció, mely több gyártót is arra sarkallt, hogy újragondolja piaci stratégiáját a viselhető kevert valóság vagy virtuális valóság megjelenítők szegmensében. Mind közül talán a leginkább az Apple, mivel a cég bevallottan egy kísérleti projekt részeként piacra küldte a méregdrága, ám a szokásához hűen annál több csúcsteljesítményű hardvert magába integráló Vision Pro headsetet, ami finoman szólva sem váltotta be a reményeket.

Bár a pletykák sokáig arról szóltak, hogy már a csőben van egy újabb, bizonyos kompromisszumok árán olcsóbb kiadás, az ehhez szükséges fejlesztési erőforrások jelentős részét egy ideje egy olyan okosszeműveg mielőbbi piacra küldésére allokálta át a gyártó, mely a Meta és a Ray-Ban által közösen létrehozott megoldás ütőképes alternatívája lehet.

Az Apple-szakértő Mark Gurman újabb belsős információkkal állt elő az okosszemüveggel kapcsolatban: a jelenlegi állás szerint a termék fejlesztéséhez a tervezettnél több időre van szüksége a cupertinói óriásnak.

Nagy rá az esély, hogy az okosszemüveg csak 2027 végén kerülhet a piacra, ami jelentős csúszás a korábban említett 2026-os megjelenéshez képest.

Gurman belsős forrásai szerint a csúszás hátterében „fejlesztési és integrációs" kihívások állnak, ráadásul az Apple nem kisebbet vállalt, mint egy komplett platformot létrehozását az Apple Intelligence ökoszisztémához kapcsolódóan. A belsősök körében jelenleg „N50” kódnéven említett projekt célja egy olyan eszköz létrehozása, amely természetes módon egészíti ki a felhasználó mindennapjait különféle AI-funkciókkal.

A jelenlegi információk alapján nem lesz beépített kijelző a lencsékben, így a készülék inkább a Meta Ray-Ban szemüvegekhez hasonló kategóriában indulhat. A hangsúly helyette a kamerákon, a hangvezérlésen, a vizuális felismerésen és az AI-alapú asszisztensen lesz.

A jelentések szerint az Apple több különböző keretformát és színváltozatot tesztel, láthatóan a Meta példájából merítve szeretné, hogy az eszköz divatkiegészítőként is vonzó legyen. A források eddig négy különböző keretkialakításról beszéltek, amelyek között a klasszikus téglalap alakú és a kerekebb formavilágú modellek egyaránt szerepelnek.