Cserélhető aksis Nintendo Switch 2 jön az európai piacra

A japán játékóriás már dolgozik a sikeres konzol EU-kompatibilis verzióján.

A Nintendo az urópai Unióban a felhasználó által is könnyen cserélhető akkumulátorral felszerelt Switch 2 konzolokat fog értékesíteni - írja az Engadget. Természetesen ez nem szabad akaratból választott termékfejlesztési döntés, hanem az EU akkumulátorszabályozásának következménye, amely 2027 februárjától jelentősen szigorítja a hordozható elektronikai eszközök javíthatósági követelményeit.

A rendelet értelmében 2027. február 18-tól bizonyos hordozható elektronikai eszközökben az akkumulátorokat a végfelhasználóknak is könnyen cserélhető módon kell kialakítani. A követelmény nemcsak okostelefonokra és tabletekre, hanem játékkonzolokra, e-könyv olvasókra és számos más akkumulátoros eszközre is vonatkozik.

Mondani sem kell, hogy a „hagyományos”, jelenleg is kapható Nintendo Switch 2 nem felel meg az új európai előírásoknak, mivel a készülékben található lítiumion-akkumulátor ragasztással rögzített, ezért a csere speciális szerszámokat és jelentős szétszerelést igényel. A jelenleg is aktívan fejlesztés alatt álló módosított hardverváltozat később egy külön modellszámmal érkezik, a csomagoláson „OSM” jelöléssel, ezzel jelezve, hogy az adott készülék már megfelel az új javíthatósági előírásoknak.

A cég egyelőre nem osztott meg hivatalos dátumot az új Switch 2 variáns bevezetéséről, és az árat sem tudni.

Via Engadget.