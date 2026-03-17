Jönnek a magyar bankszámlák a Revoluton

A jövőben a hazai ügyfelek számláit már nem közvetlenül a litván anyabank, hanem annak magyarországi fióktelepe kezeli majd.

A Revolut mai sajtóközleményében végre hivatalosan is bejelentette a a magyarországi fióktelep elindítását, ami bekerült az MNB nyilvántartásába. Ez egyben a várva várt magyar bankszámlaszámok (HU-s IBAN) bevezetését is jelenti, így végleg elhárulnak az akadályok azelőtt, hogy ide kérjük a fizetésünket, vagy innen intézzük a közüzemi számlák befizetését.

A személyes adatok frissítését igénylő átállás után az ügyfelek helyi bankszámlát kapnak, ami megkönnyíti a munkabérek fogadását és a belföldi utalásokat.

Először az új ügyfelek egy része kapja meg a helyi számlát, a meglévő több mint 2,3 millió hazai felhasználó átköltöztetése később, több lépcsőben történik.

Változatlan, hogy a Revoluton belüli utalás továbbra is ingyenes marad, ahogy az 50 ezer forintot el nem érő utalások után sem von le semmit a rendszer a nem revolutos számlákra - ezen értékhatár felett azonban már tranzakciós díjat számít fel a szolgáltatás. A havidíj továbbra is nulla forint.

A Revolut több ponton is javít a Premium, Metal és Ultra csomagok feltételein a változások fényében, ezekről itt lehet tájékozódni. A Premium és Metal ügyfelek havonta összesen 1 millió forint értékű átutalásra jogosultak tranzakciós díj nélkül (az átutalások 50 000 Ft fölötti részére alkalmazva), míg az Ultra csomag ügyfelei korlátlan összeget utalhatnak teljesen díjmentesen.

Emellett a Revolut megszünteti a hétvégi devizaváltási díjakat Magyarországon a Premium, Metal és Ultra csomag ügyfelei számára, valamint a Plus csomag esetében ezeket 1%-ról 0,5%-ra csökkenti.

Minden meglévő ügyfélnek frissítenie kell személyes adatait az áthelyezési folyamat után, hogy továbbra is ugyanazt a banki élményt élvezhesse, erről az alkalmazásban és e-mailben kapnak tájékoztatást - emeli ki a szolgáltató. Emellett a magyar fióktelep által nyújtott termékekre vonatkozó új ÁSZF-ek lépnek hatályba az áthelyezést követően. Az alapokat a jelenlegi feltételek adják, néhány konkrét módosítással, hogy azok az alábbiakban leírtak szerint megfeleljenek a magyar jogszabályoknak. Az ügyfelek a Revoluttól kapott e-mailben találnak összefoglalót a legfontosabb változásokról, a teljes szöveget pedig a Revolut weboldalán, a „Feltételek és szabályzatok” oldalon olvashatják el.

A Revolut sikerreceptjét korábban bővebben is kiveséztük a HWSW Weekly podcastünkben Kovács Ádámmal, a Revb fintech blog tulajdonosával, az adást itt hallgathatod meg.