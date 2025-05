Így csinált forradalmat a Revolut

Magyarországon az év végére minden ötödik állampolgárnak lesz Revolut-regisztrációja, a fintech startup óriási lendülettel terjeszkedik a kisebb-nagyobb piacokon, újabb és újabb szolgáltatásokat belengetve, ezzel immár nem csak a bankszektor szereplőinek törve borsot az orra alá.

A siker zálogáról, a Revolut használatának nyilvánvaló és kevésbé nyilvánvaló előnyeiről és fonákoldalairól beszélgettünk ebben a Weeklyben Kovács Ádámmal, a Revb fintech blog tulajdonosával.

Az adás apropóját az adta, hogy a Revolut hamarosan már mobilszolgáltatóként is kínál termékeket, de szóba került a hazai ATM-rendelettel kapcsolatos kálvária és persze az MNB Revolut ellen folytatott keresztes háborúja és annak háttere.

