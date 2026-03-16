iFixit: A Neo az eddigi legkönnyebben javítható MacBook

A saját térfelén kimagasló pontszámot kapott javíthatóságban az olcsóbb almás újdonság, ami csak még vonzóbbá teheti.

A MacBook Neo megjelenése hosszú évek óta nem látott fordulatot hozott az Apple termékstratégiájába. A korábbi prémium fókuszú termékportfoliót alapul véve egy ilyen áron kínált termék megjelenése valósággal sokkolta az egész iparágat, a gyártók és az ellátási lánc tradicionális, nagy szereplői - köztük a Microsoft, az Intel és az AMD rendkívül komolyan veszik a helyzetet. A korai tesztek alapján a gép egyes benchmarkokban hozza egy M1 chippel szerelt MacBook Air teljesítményét, vagyis akár bizonyos kreatív munkákra is elég jó hasznát lehet venni. És bár itt is vannak kompromisszumok, ezek távolról sem annyira szembeötlők, mint az árkategóriának megfelelő windowsos notebookok legtöbbje esetében.

A Neo ráadásul nemcsak az eddigi legolcsóbb MacBook, de az egyik legismertebb online javító-barkács cégnek számító iFixit szerint az elmúlt közel 14 évben megjelent modellek közül a legegyszerűbben javítható is. A legjobb hír a szervizesek szerint, hogy míg a régebbi modelleknél ragasztással oldják meg a telep rögzítését, a Neo esetében az akkumulátort egy 18 csavarral rögzített tálca tartja a helyén, amiket egyszerűen csak ki kell csavarni.

Legutóbb akkor ujjongott az iFixit csapata, mert az M5 processzoros MacBook Pro notebookok megjelenésével picit egyszerűbbé vált azoknak a dolga, akik otthon kívánják majd évek múlva kicserélni az elöregedett akkumulátort a számítógépükben, de ettől még hajmeresztően bonyolult maradt a folyamat: az otthoni akkucsere ugyanis ott kezdődik ezeknél a gépeknél, hogy a géphez komplett új felső burkolatot kell vásárolni, ami tartalmazza az akkumulátort és a billentyűzetet.

A Neo esetében a fedél kézzel is levehető, belül pedig egy letisztultabb elrendezésben jelennek meg a komponensek, az akkumulátor, a hangszórók, a portok és az érintőpad könnyen hozzáférhetőek, és nincsenek eltemetve más alkatrészek alatt, mint a legtöbb Apple laptop esetében. A forrasztott RAM és tárhely miatt azonban csak 6 pont járt az összesen 10-ből a javíthatósági skálán, ami egy MacBook esetében még mindig magasnak számít - a 14 hüvelykes M5 MacBook Pro korábban csak 4-es, az M4 MacBook Air pedig 5-ös értékelést kapott.