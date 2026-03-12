Az Apple elsőre megugrotta, amire a PC-ipar 20 éve képtelen

Tegnapelőtt Nick Wu, az Asus pénzügyi vezérigazgató-helyettese a cég negyedéves eredménybeszámolóját követő konferenciahíváson egy kérdésre válaszolva szokatlanul sokat és még szokatlanabbul őszintén beszélt az Apple múlt héten bejelentett vadonatúj, elérhető árú MacBook termékvonaláról, a Neo-ról.

Wu többek között kijelentette, hogy az Apple korábbi prémium árazását alapul véve egy ilyen, elérhető árú termék megjelenése valósággal sokkolja az egész iparágat, melynek mihamarabb választ kell adnia a Neo-ra. Majd hozzátette, hogy a gyártók és az ellátási lánc tradicionális, nagy szereplői - köztük a Microsoft, az Intel és az AMD - "rendkívül komolyan" veszik a helyzetet.

Helyzet: van!

Mondta ezt annak az Asusnak a vezérigazgató-helyettese, mely idestova két évtizede egyszer már megpróbálta letarolni az elérhető árú hordozható számítógépek piacát az Eee PC nevű kísérleti termékével, mely aztán megszülte a ma már nem létező netbook kategóriát.

Az első, 2007-ben megjelent Eee PC koncepciója sok szempontból hasonlított a MacBook Neo-éhoz, bár jóval több kompromisszummal járt a gép használata. Az Asus - majd később a koncepciót felkaroló többi versenytárs - ugyanis főként a (webes) tartalomfogyasztást látta a netbookok elsődleges felhasználási területének, hogy aztán viszonylag hamar bebizonyosodjon, hogy a web már akkor túllépett a pusztán szöveges és egyszerű grafikus tartalmakon.

Az elérhető árú, elsősorban oktatási célú hordozható számítógépek mezőnyében aztán később a Google is szerencsét próbált, de hiába nyert meg néhány nagy gyártót a Chromebook-koncepciónak, a szoftverháttér korlátai miatt ezek a megoldások sem tudtak elterjedni dacára a kifejezetten kedvező áruknak.

A MacBook Neo a fenti koncepcióknál már jóval többet kínál, igaz, arányaiban valamivel nagyobb összegért is cserébe. A héten megjelent tesztek alapján a gép egyes benchmarkokban hozza egy M1 chippel szerelt MacBook Air teljesítményét, vagyis akár bizonyos kreatív munkákra is elég jó hasznát lehet venni. És bár itt is vannak kompromisszumok, ezek távolról sem annyira szembeötlők, mint az árkategóriának megfelelő windowsos notebookok legtöbbje esetében.

Az alumíniumburkolatú, dizájnos gép így is megkapta az iparág legjobb touchpadjét, a billentyűzet kvázi ugyanaz, mint egy több ezer dolláros MacBook Pro-n (mínusz háttérvilágítás), a Mac OS-t pedig egyetlen röccenés nélkül futtatja az előző generációs iPhone 16 Pro-ban debütáló A18 Pro chip, dacára a mindössze 8 GB rendszermemóriának. Egy töltéssel akár 16 órán keresztül.

Az Apple részéről ez utóbbi az igazi kegyelemdöfés: egy okostelefonos chip átültetése egy notebookba a gyártás-skálázódás miatt olyan helyzeti előnyt teremt a cupertinóiak számára, mely a házon belül fejlesztett, végletekig optimalizált operációs rendszerrel együtt elképesztően erős csomagot alkot.

Ez az, amit egyébként a Qualcomm az utóbbi években próbált lenyomni az x86-os gyártók torkán az Arm-os Snapdragon-termékvonallal, de néhány elhanyagolható jelentőségű próbálkozást leszámítva nagyon úgy tűnik, hogy az Arm térnyerése a PC-szegmensben továbbra sem a Qualcomm, hanem sokkal inkább az Apple számlájára lesz írható, de hogy a legtöbbet a cupertinóiak keresik majd rajta, az egészen biztos.

Mindezt ráadásul úgy, hogy az x86-os gyártók a Microsofttal karöltve hatalmas csinnadrattával indították útjára csaknem két éve az AI PC koncepciót, a MacBook Neo-ban pedig még egy valamire való AI-motor sincs.

Ha ez nem lenne elég, a Neo nyilvánvalóan egy tökéletes csali a GenZ és GenA felhasználók behálózására, illetve tartósan az Apple ökoszisztémába terelésére, ennek a műveletnek pedig most már olyan, korábban elképzelhetetlennek tűnő marketingeszközök is a részét képezik, mint a vállalat TikTok-csatornája.

A PC-iparnak csaknem húsz éve volt rá, hogy kidolgozza a tökéletes belépőt a windowsos "élményhez", a széttagolt piac azonban nem tudott élni ezzel a lehetőséggel és nem vette komolyan az olyan figyelmeztető jeleket sem, mint a MacBook Air érkezése.

A bevallottan letaglózott gyártók és a beszállítói lánc szereplői most kaptak egy újabb figyelmeztető lövést, mely ráadásul a lehető legrosszabbkor, egy eddig még soha nem tapasztalt mértékű memóriapiaci krízis idején dörrent el.

Most már talán ideje lenne komolyan venni...