Jönnek az előfizetések a Meta szolgáltatásaihoz

Minden korábbinál többet költött a Meta mesterséges intelligenciára tavaly, beleértve a kapcsolódó adatközponti beruházásokat, leigazolt mérnököket és topmenedzsereket, vagy éppen felvásárlásokat, idén pedig összesen akár újabb 145 milliárd dollárt emészthetnek fel a vállalat törekvései.

A cég az elmúlt két évtizedben szinte teljes egészében reklámbevételekre építette üzleti modelljét, így nem meglepő, hogy stratégiájában egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a közösségi szolgáltatásaiban bevezetett havidíjas prémium szolgáltatások. A Meta egyre több fogyasztói és vállalati termékébe integrál automatizálási képességeket, így számítani lehetett rá, hogy hamarosan a monetizáció útjára lép, miközben a hirdetéseken túlmutató bevételi forrásokat keres.

A friss bejelentés szerint hamarosan előfizetéses modellben lesznek elérhetők a fejlett AI-funkciók a Meta AI alkalmazáson és weboldalon keresztül, ezzel közelebb lépve az OpenAI, az Anthropic és a Google Gemini szolgáltatások működése felé. A fogyasztói előfizetéses csomagok valamennyi főbb Meta-szolgáltatáshoz, így az Instagramhoz, a Facebookhoz és a WhatsApphoz is elérhetőek lesznek.

Az Instagram, a Facebook és a WhatsApp szolgáltatásokon belül Plus és Premium utótagokkal jelzett előfizetői szintek közül lehet választani 2,99-3,99 dolláros havidíjakkal. Hogy pontosan mik ezek a funkciók, az a terméktől függ. Magától értetődően a Facebook Plus és az Instagram Plus inkább a közösségi funkciókra, míg a WhatsApp Plus a személyre szabottság és az üzenetküldés terén kínál pluszokat. Az Instagram Plus például olyan extrákat, mint az anonim történetmegtekintés, a történetek kiemelése, vagy a hosszabb ideig látható sztorik posztolása.

A tavaly áprilisban kiadott dedikált Meta AI alkalmazás megjelenése után Mark Zuckerberg már előrevetítette a lépést, már akkor is arról beszélt, hogy a szolgáltatás idővel előfizetéses opciókat kínál majd az erőforrásigényesebb feladatokhoz.

Az alkotóknak és vállalkozásoknak szóló professzionális Meta AI csomagokat a „Meta One” brand alatt fogja kínálni a vállalat, és ezek már jóval magasabb árszinten indulnak: a Meta One Plus csomag havi 7,99 dollárba, míg a tartalmasabb Meta One Premium csomag 19,99 dollárba fog kerülni. A Meta AI Plus és Meta AI Premium előfizetések többek között magasabb használati korlátokat, fejlettebb kép- és videógenerálást, és összességében komplexebb AI-funkciókat kínálnak.

A Meta a jövő hónapban kezdi el tesztelni a prémium szinteket pár kisebb piacon, eleinte csak Szingapúrban, Guatemalában és Bolivíában, de a széleskörű bevezetéssel kapcsolatban még nincs konkrét ütemterv. Az előfizetéses csomagok fokozatosan válnak elérhetővé világszerte valamennyi platformon.

A szolgáltatások alapverziói természetesen továbbra is ingyenesen használhatók maradnak, tehát a bevezetett előfizetések nem a hozzáférést korlátozzák, hanem extra funkciókat kínálnak azoknak a felhasználóknak, akik hajlandók fizetni. A Meta lépése egyáltalán nem egyedi, inkább követi azt a látható trendet a szektorban, hogy a közösségimédia-platformok az eddigi reklámalapú működéstől továbblépve kvázi előfizetéses digitális szolgáltatásokká alakulnak.