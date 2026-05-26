Adatközpont-bejelentő oldalt indított Erin Brockovich

Új közösségi-környezetvédelmi projektet indított az egyik legismertebb amerikai környezetvédelmi aktivista, Erin Brockovich, melynek célja, hogy az amerikaiak transzparens tájékoztatást kapjanak arról, hogy a környékükön milyen adatközpont-létesítési projektek zajlanak vagy indulnak a későbbiekben, illetve fel tudják emelni a hangukat a környezetkárosító projektekkel szemben.

A Brockovich AI Data Center Reporting nevű oldal központi eleme egy a közösség által gondozott térkép, mely az Egyesült Államok területén már üzemelő, létesítés alatt álló vagy még csak tervezési szakaszban járó kisebb-nagyobb adatközponti létesítmények lokációját ábrázolja.

A térkép jelenleg több mint 2700 jelentést tartalmaz, jelentős részük Texas állam területén helyezkedik el, köztük 297 Sulfur Springsből érkezett, ahol az MSB Global kivitelezésében zajlik egy 30 épületből álló komplexum építésének előkészítése.

Julia roberts brockovich szerepében

A létesítmény teljes kapacitása a tervek szerint 3 Gigawatt lesz - már ha elkészül, a helyiek ugyanis a legkevésbé sem lelkesednek az ötletért, hogy a szomszédjukban adatközpont épüljön, ráadásul a kisajátítások miatt több korábbi földtulajdonos is perre ment, ami gáncsolhatja az építkezést.

A legtöbb helyi az adatközpontok környezetterhelése miatt aggódik, köztük is az létesítmények vízháztartásra gyakorolt hatása és a megugró energiafogyasztás a két leginkább neuralgikus pont.

Az oldal egyelőre leginkább a figyelemfelhívást szolgálja, konkrét, különálló ügyekkel nem foglalkozik.

Erin Brockovich a Dávid Góliát ellen típusú küzdelmek egyik ikonikus képviselőjeként a '90-es években szerzett országos, majd az ezredfordulón Hollywoodnak - és Julia Robertsnek - köszönhetően világhírnevet. A nevét viselő mozifilm a Pacific Gas & Electric (PG&E) elleni pert megelőző nyomozást dolgozza fel, melynek Brockovich volt a kulcsfigurája, aki jogi végzettség nélkül, pusztán a kitartásának köszönhetően térdre tudott kényszeríteni egy környezetkárosító óriásvállalatot.

A 2000-ben bemutatott életrajzi mű egyben Roberts pályájának legmeghatározóbb alakítása volt, a színésznő a főszerepért Oscar-díjat és Golden Globe-díjat is nyert.