200 millió euróra büntette a Temut az EU illegális termékek miatt

Az Európai Bizottság még 2024-ben indított vizsgálatot a kínai PDD Holdingshoz tartozó e-kereskedelmi mammut, a Temu ellen azzal a feltételezéssel, hogy a cég nem tesz eleget annak érdekében, hogy a platformon megjelenő hamisított/veszélyes/illegális termékek forgalmazását meggátolja és visszaszorítsa. A Bizottság a digitális piacokat szabályozó EU-s jogszabálycsomag, a Digital Services Act (DSA) értelmében tájékoztatást kért arról, hogy a cég milyen lépéseket tervez az előírásoknak való megfeleléshez. A Temu feladata többek közt a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerszintű kockázatok felmérése és mérséklése volt, mindemellett fel kellett hagynia a hamisított áruk, a nem biztonságos vagy illegális, illetve szellemi tulajdonjogokat sértő termékek értékesítésével.

A szabályozó hatóság csütörtöki közleménye szerint a kínai online kereskedőre 200 milllió eurós bírságot szabott ki, amiért a vállalat végül nem azonosította, elemezte és nem értékelte alaposan a platformján értékesített illegális termékek rendszerszintű kockázatait, valamint az ebből eredő, az Európai Unióban élő fogyasztókat érő károkat.

A Bizottság augusztus 28-ig adott határidőt a Temunak egy cselekvési terv kidolgozására, amelyet értékelve két hónappal később döntést hoz arról, hogy a vállalat eleget tett-e a DSA-nak való megfelelés érdekében. A következő hónapok során akár újabb összegeket kaphat büntetésül a cég, mely már most is aránytalannak tartja a bírságot, és nem ért egyet a Bizottság döntésével. Az online kereskedelmi óriás mindenesetre közölte, hogy továbbra is együttműködik a szabályozó hatóságokkal, és hogy „minden lehetőséget mérlegel az ügyben”.

A Temu a DSA szerint ún. nagyon nagy online platformnak számít (VLOP), hasonlóan az Amazonhoz, a Zalandohoz, az Aliexpresshez és a Shein-hez, miután jóval több mint 45 millió felhasználót ér el. A Temu-büntetés a második legnagyobb DSA-bírság az Elon Musk által birtokolt X közösségimédia-platform tavaly decemberben kiosztott 120 millió eurós büntetése után.

A bírsággal az EU leginkább azt üzeni, hogy a Temu jelenlegi modellje nem fenntartható Európában, mivel a kereskedő nem tudja rendszerszinten kezelni a kockázatokat, ráadásul az ajánlóalgoritmusok felerősíthetik az illegális termékek terjesztését.

Idén áprilisban a hazai Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által két éve indított eljárás is lezárult a Temu európai működtetőjével, a Whaleco Technology Limiteddel szemben. A hatóság és több problémás gyakorlatot is talált, melyeket a Whaleco elismert a jogorvoslati jogról való lemondás mellett. piactér európai üzemeltetője legalább 882 millió forintot fizet vissza közvetlenül a magyar vásárlóknak, ezen felül pedig 437 millió forint bírságot fizet be a magyar központi költségvetésbe.