A Telekom is komolyan veszi az 5G-t a BL-döntőn

A szolgáltató nyolcszorosára növelte a Puskás Aréna teljes területén elérhető 5G hálózatának kapacitását.

Az év egyik európai szinten meghatározó futballeseményére kerül sor május 30-án a Puskás Arénában, ahol a BL-döntőt élőben követők kiszolgálására minden eddiginél jobban megerősített mobilhálózati infrastruktúra áll majd készen. Egy ilyen stadionrendezvényen a mobilkommunikációs szolgáltatás még a mobiltelefónia kánaánjaként beharangozott 5G-korszakban sem triviális, mivel a Puskás Aréna üresen is szédítően nagy, nagyon koncentrált helyszín, ha pedig 64 ezer szurkoló megtölti, a korlátos kapacitású rádiós hálózatokra óriási terhelés zúdul egyszerre.

A Magyar Telekom az esemény hetén bejelentette, hogy a Puskás Aréna 5G hálózatát már jól bevált multibeam antenákkal erősíti meg, ilyen rendszer működik például Amerikában számos NFL és NBA Arénában is (pl. a texasi AT&T Stadium, Allegiant Stadium Las Vegas). A megerősített kapacitású mobilhálózat tehát készen áll majd az intenzív hálózati terhelés kiszolgálására, amire a szolgáltató számít a hazai Telekom ügyfelektől, illetve a roaming szolgáltatást használó külföldi vendégektől.

A mobilhálózati fejlesztés során a vállalat 7 kilométer kábelt használt fel, valamint 4 tonna acélszerkezetet épített be annak érdekében, hogy 10 új rádióantennát helyezhessen ki biztonságosan.

Az új antennák összesen 18 bázisállomás kapacitásának megfelelő teljesítményt biztosítanak – ez akkora, mint körülbelül a Szolnokot lefedő hálózat kapacitása. A stadionban elérhető hálózati kapacitás a nyolcszorosára nőtt – részletezte a projektet Nagy Péter, a Magyar Telekom műszaki vezérigazgató-helyettese.

A másik meghatározó hazai szolgáltató, a Yettel által rendezett helyszíni bejáráson pár hete azt is megtudtuk, hogy a helyszínen tartózkodók telefonjai jórészt a cseh PPF és az arab e& tulajdonában lévő CETIN Hungary által üzemeltetett hálózati eszközökhöz csatlakoznak majd.

A CETIN a torlódások elkerülése végett mostanra egy 148 antennából álló komplex, úgynevezett multioperátoros rendszert üzemeltet a stadionban, melyből 138 darab olyan 2x2 MiMo antenna, melyen a cég legfontosabb partnere, a Yettel Magyarország mellett a Magyar Telekom és a One Magyarország is nyújt 4G-s hozzáférést.