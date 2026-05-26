Ennyi boldogtalan gaming-beszállítót még életemben nem láttam

A Gamers Nexus monstre videója a PC-ipar összeomlását járja körbe elsősorban a kisebb, gaming-fókuszú beszállítókat megszólaltatva.

A Gamers Nexus oknyomozó videói igazi csemegék az iparág történéseit követő nézők/felhasználók számára. A csapat ezúttal is a tőle megszokott alapossággal járt körbe a mesterséges intelligencia PC-piacra, illetve szűkebb fókusszal a gaming beszállítók piacára gyakorolt hatását.

A két egész estés film terjedelmével felérő videóban olyan iparági szereplők szólalnak meg, mint a Cooler Master, a Gskill, a Corsair vagy éppen a hővezető pasztákban utazó Thermal Grizzly - mindegyikükben közös pont, hogy a márka a legelhivatottabb gamer felhasználókat célozza, illetve célozta, na meg az, hogy a nyilatkozók egyikének arcán sem látható őszinte mosoly.

Ők azok, akiknek ugyan nem vette el a munkáját az AI, de a gazdasági helyzet romlásával karöltve mégis rendkívül nehéz helyzetbe hozta a cégeiket, akár a memóriaár-robbanásból, akár az egyéb komponensárak, nyersanyagárak emelkedéséből fakadóan.

Az AI-cégek utópiája egyébként a legkevésbé sem fest rózsás jövőképet e szegmens számára: a jövő szerintük a személyi AI-é, nem a személyi számítógépé.