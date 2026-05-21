Mesterséges intelligenciával követi a divatot a Reserved és a Sinsay tulajdonosa

A fast fashion piacot is átjárja az AI-láz, a ruhakollekciók egy részét és a marketinganyagokat ma már nem emberek tervezik, az újabb boltok helyét pedig algoritmusok választják ki a Reserved és a Sinsay tulajdonosánál.

A fast fashion cégek számára a kínai konkurencia előretörése számottevő fenyegetést jelent, amire mi mással lehetne frappáns választ adni, mint a mesterséges intelligenciával, mely ezúttal nem csak költségcsökkentésre és a dolgozói létszám leépítésére megoldás.

A Reserved és Sinsay márkákat birtokló lengyel LPP ruhaipari konszern csütörtöki befektetői konferenciáján a cég menedzsmentje részletesen beszámolt arról, hogy a növekedéshez milyen módon járulnak hozzá a legújabb AI-megoldások.

A prezentáció szerint a cég jelenleg az IT-büdzséjének mintegy 10%-át fordítja AI-jal kapcsolatos beruházásokra, melyek meglehetősen széles skálán mozognak a külső beszállítóktól származó megoldások beszerzésétől kezdve a házon belüli fejlesztésekig bezárólag.

Az LLP így például házon belül fejlesztett egy olyan algoritmust, mely a közösségi médiában megjelenő trendeket analizálva megtippeli az rövid távon megjelenő divatirányzatokat - ezzel a módszerrel a cég szerint egy-egy kollekció tervezése a korábbi 12 hónapról 6-12 hétre rövidíthető.

A konszern emellett ma már a vizuális marketinganyagok 80%-át mesterséges intelligenciával állítja elő, emellett olyan analitikai rendszert használ, mely a gyalogos forgalmat és a mobilforgalmat alapul véve segít kijelölni a jövőben nyitandó üzletek helyszínét.

Az algoritmusnak mindenesetre akad dolga bőven, hiszen az LLP középtávon évente ezer új Sinsay bolt megnyitásával számol, hogy ellensúlyozni tudja a kínai szereplők felől érkező óriási nyomást.

Via Reuters.