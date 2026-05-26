Huang: igaziból mindegy, hogy mit tanulnak a gyerekek az AI korában

Ugyan az AI-eszközök segítségével sok monoton feladat automatizálhatóvá válik a munkahelyeken, az Nvidia fejese is azt vallja, hogy bizonyos emberi képességekre mindig is szükség lesz.

Az Nvidia rocksztárként kezelt vezérigazgatója, Jensen Huang szerint a szülőknek felesleges túlságosan ráfeszülni arra a kérdésre, hogy mit érdemes tanulni a gyereküknek az AI korában. Huang szerint ugyanis „nem fog számítani”, mert minden, ami eddig hasznos volt, az a jövőben is hasznos képesség marad.

A szingapúri Channel NewsAsianak adott interjúban a techvezér azt ajánlja a diákoknak, hogy az AI-t elsősorban a tanulmányaik segítéséhez használják kiegészítő eszközként, bármit is tanuljanak. A cégvezető szerint az újságírás, a történetmesélés, a művészetek és a tervezés területét hozza példaként, ahol továbbra is értékesek maradnak az emberi kvalitások. A felkészültség és az értő hallgatás egy interjúhelyzetben például olyan erősségek egy riporter számára, melyeket az AI nem fog tudni kiváltani.

Az Nvidia fejese a japán vabi-sabi (a tökéletelenség szépsége) filozófiáját vallja ezen a téren is, tehát hogy az egyedülálló és emberi tulajdonságok a jövőben inkább felértékelődhetnek a produktivitás zászlójára tűzött AI korában. „Bármi is a szenvedélyed, azt kell keresned, hogyan támogathatja az AI a tanulmányaidat, a művészetedet és a céljaidat” – zanzásította tanmeséjét Huang.

Via Business Insider.