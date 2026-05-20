Most már tényleg mindjárt itt vannak a magyar Revolut-bankszámlák

Újabb tájékoztatót küldött a magyarországi bankszámlaszámok bevezetésével kapcsolatban ügyfeleinek a Revolut, mely ismét felhívja a figyelmet a migrálással járó díjváltozásokra.

A magyarországi Revolut-számlák bevezetése örök ígéretből lassan valósággá válik, a neobank legalábbis most már tényleg az utolsó simításokat végzi annak érdekében, hogy mind a nagyjából 2,3 millió ügyfél megkapja a magyar IBAN-t, illetve a hazai bankszektor szereplői által kötelezően nyújtott szolgáltatásokat (pl. fizetési kérelem küldése-fogadása).

Ám mivel a Magyarországon működő bankoknak a hatályos jogszabályok értelmében konkrét pénzbeli szolgáltatási kötelezettségeik is adódnak az állam felé, ezért az áthelyezéssel ez a korábbi tájékoztatásokkal összhangban szépen lecsorog az ügyfél szintjére is.

Az erről szóló újabb tájékoztatást éppen tegnap kapta meg az érintett ügyfélbázis, az e-mailben pedig a Revolut részletezi, hogy az áthelyezést, illetve az e-mail megérkezését követően legkorábban 15 napon belül

minden, 50 ezer forint összeget meghaladó bankon kívüli átutalás esetén 0,45%-os, de legfeljebb 20 ezer forintos átutalási díjat fog alkalmazni a Standard és Plus csomagoknál,

Premium és Metal csomagok esetében ezt egy havi egymillió forintos keretig elengedi,

Ultra csomagoknál pedig nem alkalmazza.

Az e-mail kissé nyakatekert nyelvezetéből egyben az is kiszűrődik, hogy még legalább két hétig nem nagyon kell számítani rá, hogy bárkit átpakolnak a magyar fiókba, ami a magyarországi kereskedelmi bankok számára különösen jó hír, hiszen van még idő azoknak az ügyfeleknek a meggyőzésére, akik torkig vannak az éveken át tartó szivatásokkal és lehúzásokkal, melyektől a Revolut reményeik szerint megkíméli majd őket.