Jól ment a szekér tavaly a Yettel (egyik) tulajdonosánál

Igazán elégedett lehet a PPF Csoport tulajdonosa, a Kellner-család a cégcsoport tavalyi teljesítményét látva. A vállalat telekommunikációs érdekeltségei stabil növekedést mutattak tavaly, bár a magyar leányvállalatok teljesítményéről szinte semmi nem derül ki.

Erős növekedéssel zárt a tavalyi évet Kelet-Európa egyik legnagyobb, teljes mértékben egy család kezében lévő befektetési konszernje, a cseh PPF Csoport. A vállalatnak Csehország és Szlovákia mellett Szerbiában, Bulgáriában és Magyarországon is vannak érdekeltségei, így társtulajdonosa a Yettel Magyarországot és a CETIN Hungary infrastruktúra-céget birtokló e& PPF Telecom Groupnak.

Ami a konkrét számokat illeti: a cégcsoporthoz tavaly 3,65 milliárd eurónyi árbevétel folyt be, 32%-kal több, mint egy évvel korábban, miközben a nettó profit 78%-kal 692 millió euróra csökkent. A csökkenést ugyanakkor teljes egészében a PPF Telecom Group 50% plusz egy részvényből álló pakettjének 2024-as értékesítéséből eredő, ugyanabban az évben elkönyvelt nyereségtöbblet eredményezte.

A csoport arab szakmai befektetők által irányított telekommunikációs lába főleg a szerb és a szlovák és tudta erősíteni pozícióit tavaly elsősorban akvizíciók révén. Az eredményekről beszámoló tegnapi közlemény a magyar érdekeltségekre vonatkozóan semmilyen részlettel nem szolgál.

A Yettel Magyarország számára az idei év mindazonáltal jelentős mérföldkőt hozhat, hiszen rövidesen megjelennek az eddig kizárólag mobilszolgáltatásokat értékesítő telkócég kínálatában a vezetékes szolgáltatások a 4iG Csoporthoz tartozó 2Connect infrastruktúracég hálózatára épülve.

A négy országban jelen lévő e& PPF Telecom Groupnak tavaly év végén 12,2 millió mobilelőfizetője és 1,1 millió vezetékes ügyfele volt, a részleg árbevétele elérte a 2,4 milliárd eurót, 1,2 milliárd euró EBITDA mellett.