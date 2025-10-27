Kicsit könnyebb akkut cserélni a legújabb MacBookban, de inkább ne próbáld meg otthon

Az M5 processzoros MacBook Pro notebookok megjelenésével picit egyszerűbbé vált azoknak a dolga, akik otthon kívánják majd évek múlva kicserélni az elöregedett akkumulátort a számítógépükbe, de ez nem jelenti azt, hogy a folyamat ne lenne továbbra is hajmeresztően bonyolult - legalábbis ha valaki a hivatalos utat kívánja bejárni.

A MacBookok, különösen az új, M-szériás processzorral szerelt példányok a piaci átlaghoz képest lassan veszítenek az értékükből, aminek részben az az oka, hogy az Apple saját szilíciuma már az első generációtól kezdve annyira jó teljesítményt nyújt, hogy bizonyos számítási műveletekkel a mai napig meglehetősen nehézkes megizzasztani. Na meg, hogy rendesen össze vannak rakva. Talán túlságosan is.

A fizikai törvényei azonban könyörtelenek, a gépekbe épített akkumulátorok az idő - és a használat - előrehaladtával veszítenek a kapacitásukból, míg egy szép napon elérkezik a csere ideje.

Ezen a ponton a MacBook-tulajdonos két opció közül választhat:

vagy beviszi a gépét egy hivatalos Apple szervizbe, ahol kicserélik az akkumulátort,

vagy időt, energiát és pénz nem sajnálva elvégzi a folyamatot otthon.

Utóbbi az Apple hivatalos javítási útmutatója alapján ott kezdődik, hogy a géphez komplett új felső burkolatot kell vásárolni, ami tartalmazza az akkumulátort és a billentyűzetet. Ez a típustól függően nagyjából 500 dollár körüli beruházás csak a kezdet, hiszen kellenek még szerszámok, biztos kéz és jó adag türelem, hiszen a gépet a felső burkolat cseréjéhez gyakorlatilag miszlikekre kell(ene) szedni, szó szerint az utolsó csavarig.

Az iFixit tapasztalatai szerint nincs ez másként a napokban megjelent M5-ös processzort tartalmazó MacBook Pro-k esetében sem, illetve a helyzet annyiban mégis jobb lett, hogy a (nem támogatott) akkucseréhez mostantól nem kell eltávolítani a gép touchpadjét.

Ez nyilván remek hír a szervizpartnereknek, a házibarkácsra vállalkozó felhasználók kedvét azonban aligha fogja meghozni, illetve továbbra is jól érzékelteti, hogy az Apple mennyire cinikusan áll hozzá a javításhoz való jog kérdésökréhez.