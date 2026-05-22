Teljes egészében iPhone-okkal közvetítenek egy hétvégi MLS-rangadót

Az élő sportközvetítésekhez tradicionális komplex broadcast technológiákat használnak, beleértve a rendkívül összetett és drága kamerarendszereket. Az Apple TV most erre cáfol rá egy új promócióval.

Alig pár héttel azután, hogy először fotózták le okostelefonnal - konkrétan egy iPhone 17 Pro Max-szal - a Hold túloldalát, az Apple jelenlegi csúcskészüléke ott lehet egy újabb, bizonyos szempontból kevésbé grandiózus, ám így is milliók életét, de legalábbis szombat estéjét meghatározó médiaesemény hátterében.

A gyártó tegnap bejelentette ugyanis, hogy a Major League Soccer (MLS) bajnokság hétvégi rangadóját teljes egészében egy iPhone 17 Pro-kból álló készülékflotta fogja majd közvetíteni élőben, a bemelegítéstől kezdve a különböző rajongói eseményeken át magával a meccsel bezárólag.

Bár az okostelefonok már jóval korábban előkerültek több sportesemény élő közvetítése során (például amikor Samsung Galaxy okostelefonokkal készült élőképeket vágtak be a párizsi olimpia egyes vitorlásversenyeinek közvetítésébe), az Apple szerint arra még soha nem volt példa, hogy egy sporteseményt az elejétől a végéig kizárólag okostelefonokon keresztül közvetítsenek.

Az Apple TV tavaly szeptemberben tartotta a mostani közvetítés főpróbáját, amikor a Boston Red Sox és a Detroit Tigers kosármérkőzésnél kapcsolódtak be az akkor vadonatújnak számító iPhone 17 Pro készülékek.

A cég közleménye szerint az iPhone-ok ezentúl szinte minden, az Apple TV-n megjelenő sportesemény közvetítési láncában (ha kevésbé hangsúlyosan is) szerephez jutnak majd - vagyis a tradicionális kameraegységek vagy éppen a spidercamek megmaradnak a mostani marketingakciót követően is.