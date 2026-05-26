A Starlink eljön a hordozható mobilnetért

Ma még jórészt csak kiegészítő szolgáltatás, de csak idő kérdése, és a műholdas internet ugyanolyan, a legtöbbek számára elérhető alapinfrastruktúra lehet, mint a mobilnet.

A Starlink műholdas internethálózatnak köszönhetően olyan helyekre is eljuthatott a szélessávú internet, melyeket a földi hálózatokat üzemeltető cégek az excel-tábla "gazdaságilag nem megtérülő" fülére száműztek. Ám ugyanez a műholdas hálózat idővel kiegészítő szerepből trónbitorlóvá léphet elő.

Kutatók felfedeztek ugyanis a legújabb Starlink firmware-ben egy olyan kódrészletet, mely arra utalhat, hogy a legkisebb Starlink alapcsomag, a Starlink Mini rövidesen olyan változatban is elérhetővé válik, melybe egy akkumulátort is beépítettek.

A kód szerint az egység három állapotban lesz képes üzemelni, így a hagyományos módon, külső USB-C tápellátással (akár hálózatról, akár külső akkumulátorról), a beépített akkumulátoráról, illetve akár ezek kombinációjáról is - ez utóbbi nyilván egy külső akkumulátor használata esetén lehet igazán releváns.

A 2024-től kapható Starlink Mini terminálhoz jelenleg is elérhetők speciális, az antennára felpattintható akkumulátorok, ezek azonban bár jól néznek ki, a legtöbb, hasonló kapacitású powerbankhoz képest drágák, ráadásul a szoftverük is meglehetősen gyatra a Starlink alkalmazással összehasonlítva.

