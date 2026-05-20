A foci vb-re időzítve itthon is elérhetővé vált az Apple Sports
Több mint 90 új piacon, köztük Magyarországon is elérhetővé tette ingyenes, sportrajongóknak fejlesztett alkalmazását az Apple. Az Apple Sports a cég közleménye szerint a közelgő 2026-os labdarúgó-világbajnokság meccseinek és tabellájának áttekinthető és minden részletre kiterjedő követését is lehetővé teszi a rajongók számára.
Az ingyenesen letölthető applikáció az iPhone-ok zárolási képernyőjén és az Apple Watch okosórákon élőben mutatja a követett csapatok szereplését, a rajongók emellett releváns, a világbajnokság állását mutató widgetekkel is telepakolhatják az iPhone-juk, iPadjük vagy MacBook-juk kijelzőjét.
Az Apple Sports ugyanakkor nem csak a focivébé eredményeit listázza, hanem egyebek mellett a spanyol és az angol első osztály mérkőzései, vagy éppen az NFL és NHL meccsek is követhetők vele. Az alkalmazás az autósportok szerelmeseinek is nyújt érdekességeket, ebben a szakágban a Formula 1-es világbajnokság és a NASCAR versenysorozat aktuális állását lehet figyelemmel kísérni.