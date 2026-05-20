A foci vb-re időzítve itthon is elérhetővé vált az Apple Sports

A labdarúgó-világbajnoksághoz közeledve minden piacán elérhetővé tette ingyenes, sportkedvelőknek szánt alkalmazását az Apple.

Több mint 90 új piacon, köztük Magyarországon is elérhetővé tette ingyenes, sportrajongóknak fejlesztett alkalmazását az Apple. Az Apple Sports a cég közleménye szerint a közelgő 2026-os labdarúgó-világbajnokság meccseinek és tabellájának áttekinthető és minden részletre kiterjedő követését is lehetővé teszi a rajongók számára.

Az ingyenesen letölthető applikáció az iPhone-ok zárolási képernyőjén és az Apple Watch okosórákon élőben mutatja a követett csapatok szereplését, a rajongók emellett releváns, a világbajnokság állását mutató widgetekkel is telepakolhatják az iPhone-juk, iPadjük vagy MacBook-juk kijelzőjét.

Az Apple Sports ugyanakkor nem csak a focivébé eredményeit listázza, hanem egyebek mellett a spanyol és az angol első osztály mérkőzései, vagy éppen az NFL és NHL meccsek is követhetők vele. Az alkalmazás az autósportok szerelmeseinek is nyújt érdekességeket, ebben a szakágban a Formula 1-es világbajnokság és a NASCAR versenysorozat aktuális állását lehet figyelemmel kísérni.