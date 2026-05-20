Mellékleteink:

HUP Gamekapocs
:

Szerző: Koi Tamás

2026. május 20. 14:27

0

A foci vb-re időzítve itthon is elérhetővé vált az Apple Sports

A labdarúgó-világbajnoksághoz közeledve minden piacán elérhetővé tette ingyenes, sportkedvelőknek szánt alkalmazását az Apple.

Több mint 90 új piacon, köztük Magyarországon is elérhetővé tette ingyenes, sportrajongóknak fejlesztett alkalmazását az Apple. Az Apple Sports a cég közleménye szerint a közelgő 2026-os labdarúgó-világbajnokság meccseinek és tabellájának áttekinthető és minden részletre kiterjedő követését is lehetővé teszi a rajongók számára.

apple_sports_vb

8 erős érv a friss AI Engineering alapjai képzésünk mellett

Összefoglaltuk röviden, hogy miért érdemes részt venni a május 26-án induló online tanfolyamon.

8 erős érv a friss AI Engineering alapjai képzésünk mellett Összefoglaltuk röviden, hogy miért érdemes részt venni a május 26-án induló online tanfolyamon.

Az ingyenesen letölthető applikáció az iPhone-ok zárolási képernyőjén és az Apple Watch okosórákon élőben mutatja a követett csapatok szereplését, a rajongók emellett releváns, a világbajnokság állását mutató widgetekkel is telepakolhatják az iPhone-juk, iPadjük vagy MacBook-juk kijelzőjét.

Az Apple Sports ugyanakkor nem csak a focivébé eredményeit listázza, hanem egyebek mellett a spanyol és az angol első osztály mérkőzései, vagy éppen az NFL és NHL meccsek is követhetők vele. Az alkalmazás az autósportok szerelmeseinek is nyújt érdekességeket, ebben a szakágban a Formula 1-es világbajnokság és a NASCAR versenysorozat aktuális állását lehet figyelemmel kísérni.

Hibát találtam
Vissza a tetejére

Túl sok, számos esetben ellentétes hatás éri az IT munkaerőpiacot, a kínálati piac a béreket, a költséges AI pedig a headcountot eszi.

a címlapról

POD

0

Podcastekkel erősít az HBO Max

2026. május 19. 12:16

A streamingóriás franchise-alapú podcastekkel próbálja növelni a felhasználók elköteleződését.