Újabb memóriagyártó került a billió dolláros klubba

Kapós a memóriachip, ezzel pedig kapósak a memóriagyártók részvényei is a tőzsdéken - a folyamat részeként a Samsung Electronics után immár az SK Hynix piaci tőkeértéke is meghaladja az egybillió dolláros álomhatárt.

Az ezermilliárd dolláros álomhatárt a szerdai kereskedési nap során sikerült áttörnie a dél-koreai gyártónak, melynek papírjai a nap folyamán 11%-os pluszban is jártak a mesterséges intelligencia megoldásokhoz köthető félvezetőipari beszállítókat preferáló általános befektetői hangulatnak köszönhetően.

A szektor szereplői közül kiemelkedően jól teljesít az SK Hynix, melynek papírjai az évkezdethez képest jelenleg 250%-kal érnek többet - a vállalat a Samsunggal együtt jelenleg a dél-koreai kospi-index 40%-át adja.

Az SK Hynix kissé paradox módon éppen a Samsung Electronicsnak köszönheti az utóbbi fél év sikereit, a legnagyobb dél-koreai konszern ugyanis csak késve tudta szállítani az AI-szervergyártók által legkeresettebb, nagy sávszélességű memóriachipeket (HBM), melyből a versenytársnak sikerült profitálnia.

A vállalat így el tudott happolni számos üzletet a legnagyobb rivális elől, köztük olyan, meghatározó partnerekkel, mint az Nvidia, mely szintén az AI-bummnak köszönhetően 5,2 billió dolláros kapitalizációjával jelenleg a legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalat a világon. Érdekesség, hogy az Nvidia szinte napra pontosan három éve, a 2023. május 30-i kereskedési napon lépte át az egybillió dolláros piaci értékhatárt.