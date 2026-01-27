Katasztrofálisan indított az amerikai TikTok

Múlt hétvége óta nem a kínaiak felügyelik az amerikai TikTok működését, de a felhasználók jelentős része a hétvégén alighanem visszasírta a kínaiakat.

Nem indult túl jól az amerikai TikTok pályafutása a hétvégén. Az új üzemeltetés alatt felbukkanó "problémák" egy része utólag rémhírnek vagy részben téves információnak, a felhasználók jelentős részét érintő szolgáltatáskiesés viszont nagyon is valósnak bizonyult.

A múlt hét vége óta új irányítás alatt működő amerikai TikTokról szinte azonnal terjedni kezdett, hogy az új tulajdonos durván cenzúrázza a platformon keresztül küldött üzeneteket, és egyébként is olyan felhasználási feltételeket vezetett be, melyek vállalhatatlanok.

Később kiderült, hogy a rendszer üzenetküldő modulja általában véve nincs a helyzet magaslatán és teljesen ártalmatlannak tűnő egyszavas üzenetekre (pl. egy egyszerű "teszt"-re) azt a választ adja, hogy nem tudja továbbítani azt, mivel a tartalma a felhasználási feltételekbe ütközik.

A frissített felhasználási feltételek inkriminált, a felhasználókról gyűjtött potenciális személyes adatokat taglaló részeiről pedig kiderült, hogy azok már 2024-ben is szerepeltek a szövegben, ettől függetlenül feltűnően sokan, de legalábbis az átlagnál jóval többen törölték a mobiljukról a TikTok appot a hétvégén a rendelkezésre álló statisztikák alapján.

A jelenséghez hozzájárulhatott az is, hogy az új üzemeltetésre átállást követően szinte azonnal összeomlott a TikTok háttérrendszere, amit az üzemeltető szerint ezúttal nem a terhelés okozott, hanem egy áramhálózati hiba a szolgáltatás által használt - az Oracle tulajdonában lévő - adatközpontban.