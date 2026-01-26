Új korszak kezdődik a TikTok számára Amerikában

Elhúzódó folyamatot lezárva külön cégbe szerveződik a TikTok teljes amerikai operációja, mely továbbra is TikTok néven nyújt majd az eredetivel teljes mértékben megegyező közösségimédia-szolgáltatást nagyjából 200 millió amerikainak, csak éppen ezúttal teljes mértékben a helyi adatvédelmi és nemzetbiztonsági sztenderdeknek és előírásoknak megfelelően. Ez utóbbiról az Oracle hivatott gondoskodni, mely egyébként eddig is a ByteDance stratégiai partnerének számított az Egyesült Államokban.

A TikTok USDS Joint Venture nevet viselő amerikai szolgáltatónak 19,9% marad a ByteDance tulajdonában. A véglegesített megállapodás alapján egyenként 15% lesz a három fő befektető részedése, míg 35,1 százalék egy vállalatcsoporthoz kerül, mely magába foglalja Michael Dell családi irodáját, és aVastmere Strategic Investmentst. A fő befektetők között az Oracle-en kívül a Silver Lake magántőkealap és az abu-dzabi székhelyű MGX befektetési társaság nevezhető meg.

Az új amerikai entitás független szervezetként működik, melyet egy héttagú, többségében amerikai igazgatótanács irányít. Vezérigazgatóként Adam Presser, a WarnerMedia korábbi munkatársa fogja terelgeni a szolgáltatást, de a globális TikTok-üzlet továbbra is Shou Chew irányítása alatt marad, aki az amerikai vállalat igazgatótanácsában is helyet kap.

Washington évek óta nyomást gyakorol a TikTokra, hogy adja el amerikai tevékenységeit, nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva a kínai tulajdonos, a ByteDance miatt. A ByteDance korábban az amerikai TikTok-operáció leválasztásáról eleinte hallani sem akart, illetve konkrétan kivitelezhetetlennek nevezte azt. A kínaiakat egy tavaly tavasszal, kétpárti többséggel megszavazott jogszabály kötelezte arra, hogy az amerikai működését átstrukturálja, illetve teljesen leválassza magáról az amerikai operációt, beleértve a felhasználói adatbázist, illetve az algoritmus kezelését. Az intézkedésre rendelkezésre álló eredeti határidő meghosszabbítása Trump egyik első intézkedése volt beiktatását követően, a TikTok így végül csak egy napig volt elérhetetlen az Egyesült Államokban. Tavaly decemberben sikerült aláírni a kötelező érvényű megállapodásokat a befektetőkkel.

Az amerikai részleg egy újraépített algoritmust fog felhúzni a ByteDance által biztosított technológia alapjaira, és az Oracle azt is biztosítaná, hogy az alkalmazás Kínából ne legyen hozzáférhető. Hogy a gyakorlatban pontosan miként fog kinézni az „amerikanizált” TikTok, egyelőre nem osztottak meg túl sok technikai részletet. A felhőtechnológiai vállalat az USA kormányával együttműködésben fog felelni minden folyamatért, többek közt a forráskód felülvizsgálatért, az algoritmusok átképzéséért, az alkalmazásfejlesztésért és telepítésért is.