Vége lett a telkópiac egyik szép reményű amerikai-európai házasságának

Eladja a holland VodafoneZiggo-ban képviselt tulajdonrészét a Vodafone Csoport, ezzel a brit telkócég lényegében kivonul a holland piacról.

Kiszáll a holland távközlési piacról a Vodafone Csoport, a brit multi megegyezett partnerével, Liberty Globallal, hogy eladja a két cég vegyesvállalatában képviselt 50%-os tulajdonrészét az amerikai félnek.

A tulajdonosi struktúra átalakításának részeként a Ziggo Group-hoz kerül a VodafoneZiggo 100%-os tulajdonrésze, mégpedig úgy, hogy a holdingcégben 10%-os tulajdoni hányadot kap a Vodafone. Ezt követően a tervek szerint a többségi tulajdonos a fennmaradó részvénycsomag 90%-át tőzsdén értékesíti 2027-ben.

Ahogy az az ilyen tulajdonosváltások esetében lenni szokott (és ahogy Magyarországon is történt), a Vodafone exkluzív márkahasználati engedélyt biztosított a Liberty Global számára, mely tíz évre szól és egyes szolgáltatásokkal együtt összesen 625 millió eurót fizet értük az amerikai multi. A Liberty ezt az 50%-os tulajdoni hányad egymilliárd eurós vételára felett fizeti meg a brit cégcsoport részére.

A Vodafone és a Liberty Global 2017-ben hozták létre a VodafoneZiggo-t, a nehéz anyagi helyzetbe került britek azóta ugyanakkor számos leányvállalattól, köztük az olasz és a spanyol, illetve a magyar érdekeltségtől is megváltak, illetve az anyaországban egyesítették erőiket a 3 márkanéven szolgáltató CK Hutchisonnal.