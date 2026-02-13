Márciustól nem kell megfizetni a mobilparkolás utáni bizarr sarcot

Március 16-tól megszűnik a mobiltelefonokkal kezdeményezett parkolási díjfizetési tranzakciók után fizetendő kényelmi díj, ezzel becslés szerint évente nagyjából 3,5 milliárd forintot spórolhatnak az autósok.

A parkolási és autópályadíj-fizetési tranzakciók már jó ideje elvégezhetők kényelmesen, mobiltelefon segítségével akár SMS-küldés, akár okostelefonos applikáció útján, ám valami perverz logika mentén az illetékesek egészen tavaly nyárig úgy gondolták, hogy

mivel ez egy kényelmes fizetési mód, hát fizessen érte kényelmi díjat a felhasználó.

Szerencsére jobb későn mint soha alapon valahol, valakik rájöttek, hogy az autópályadíj- és parkolási díjfizetés után előírt, fix összegű kényelmi díj mekkora nonszensz, ezért tavaly átalakították a rendszert, amivel először szeptember 1-jén a pályadíj-fizetési tranzakcióknál törölték el a kényelmi díjat, idén március 16-tól pedig a parkolások után is el fogják.

mobilparkolás okostelefonos applikációval (forrás: yettel)

A kényelmi díj konkrét összegét egyébként többnyire rábízták a viszonteladókra, de a mértéke nagyjából 50-100 forint között alakul még ma is, amiből fixen 40 forintot kellett tovább utalniuk a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer üzemeltetőjének, minden másból pedig a költségeiket (pl. kártyatranzakciós és egyéb banki költségek, fejlesztési költségek stb.) fedezhették.

A jogszabálymódosításokat követően a hasonló fizetési tranzakciók lebonyolítás ás átfolyatása a rendszeren már távolról sem akkora biznisz - hogy pontosan mekkora összegről van szó, arra elég jól lehet következtetni a kormányzati kommunikációból, mely azzal kalkulál, hogy a kényelmi díj eltörlésével csak a parkolások esetén évente 3,5 milliárd forint maradhat az autósoknál.