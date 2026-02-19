Újraindítja okosóra-projektjét a Meta

Az eredeti projekt évekkel ezelőtti elkaszálását követően mégis beléphet az okosórák piacára a Meta Platforms, melynek első ilyen eszközének gyártás-fejlesztési fázisa lapértesülések szerint előrehaladott állapotban van.

A The Information két bennfentese konkrétan azt állítja, hogy a Malibu 2 belső kódnévvel ellátott eszköz már idén piacra kerülhet, elsődleges funkciója pedig a szokásos fitnessz- és egészségfelügyeleti funkciók mellett természetesen a Meta AI asszisztensének kiszolgálása lesz majd.

A Meta hosszú évekkel ezelőtt egyszer már elhatározta, hogy megméretteti magát a jórészt az Apple által uralt okosóra-piacon, 2022-ben azonban technikai és költségcsökkentési okokra hivatkozva jegelte a projektet.

A termékért az a Reality Labs részleg a felelős, mely a Meta AR szemüvegeit is fejlesztette - melyek közül a Ray-Bannel közösen fejlesztett (okos)szemüveg olyannyira betalált a piacon, hogy a cég azóta sem tud lépést tartani a kereslettel, ami így paradox módon a termék nemzetközi premierjének az egyik legnagyobb hátráltató tényezője lett.

A Ray-Ban Display szemüvegek vezérlése jelentős részben most is egy csuklón viselhető eszközzel történik, egy okósóra pedig akár át is veheti ennek az érzékelőnek a szerepét.