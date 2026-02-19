Ki kell adnia az X-nek a magyar választásokhoz fűződő adatokat

Viszonylag gyorsan átment a berlini fellebbviteli bíróságon az a kérés, mely elrendeli az X közösségimédia-platform számára, hogy kutatói csoportok számára biztosítson hozzáférést az április 12-én esedékes magyar választáshoz kapcsolódó nyilvánosan elérhető adatokhoz. A kérelem precedens értékű, mivel első alkalommal érvényesíti egy csoport az uniós digitális átláthatóságra vonatkozó szabályokat egy fontos szavazás előtt - jelentette a Reuters.

A berlini bíróság nem az algoritmus működéséről szóló információk kiadására kötelezi Elon Musk platformját, hanem kifejezetten a magyar parlamenti választásokkal kapcsolatos bejegyzések eléréséről és az azokhoz kapcsolódó aktivitásról szeretnének adatokat elérni elemzés céljából – közölte a két felperes egyike, a német Democracy Reporting International (DRI) civil szervezet, mely a Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) csoporttal fogott össze. A két csoport korábban a német szövetségi választásokról is próbált hasonló adatokat szerezni 2025-ben, de nem nem járt sikerrel.

A jelenlegi ügyben a két civil szervezet célja, hogy tanulmányozhassa a magyar országgyűlési választások kockázatait, például a dezinformációt. Első körben nem kaptak hozzáférést, ezért a céget egy berlini bíróságon perelték be, ahol a bíróság nem találta magát kompetensnek az ügyben. A DRI így egy magasabb fokú berlini bíróságon lebbezett fel a döntés ellen, ahol február 17-re tűzték ki a meghallgatást.

A döntés mérföldkőnek számít az EU digitális szolgáltatásokról szóló törvényének (DSA) végrehajtásában, amely előírja a nagyobb online platformoknak, hogy a kutatók számára hozzáférést kell biztosítaniuk az adatokhoz, melyek segítségével elemezhetővé válnak olyan online kockázatok, mint a dezinformáció vagy a gyűlöletbeszéd, illetve a választási manipuláció nyomon követhetőségét is segíti. Amennyiben a platform ennek ellenére sem biztosít hozzáférést a kutatók számára, annak súlyos jogi következményei lehetnek egy esetleges pénzbírság kiszabása mellett.

Az Európai Bizottság 2025 decemberében egyszer már megbüntette a céget 40 millió euróra, vagyis több mint 15 milliárd forintra, amiért nem tett eleget adatszolgáltatási kötelezettségének.

A hírről beszámoló Reuters szerint a magyar kormány nem reagált a lap megkeresésére. A DRI állítása szerint a bírósági végzésnek köszönhetően komoly akadály hárul el az európai civil csoportok elől, melyek a digitális jogok nemzeti bíróságokon keresztüli érvényesítésére törekszenek.