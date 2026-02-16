A kidfluenszerek élete nem csak játék és mese

Gyermekmunka vagy csak játék a tartalomgyártó gyermekek tevékenysége? A témának már van hazai kutatása, ami megmutathatja a kidfluenszer-jelenség igazi arcát.

Akadnak szülők, akik szerint egy gyermeknek semmilyen formában nincs keresni valója a közösségi média térben, és akadnak olyanok, akik ezzel éppen ellentétes módon, akár hasznot is húznak a gyerekük jelenlétéből, aki egyfajta mini influenszerként, vagy ahogy az angol szakirodalom hivatkozik rájuk, kidfluenszerként jelennek meg a platformokon és akár épül rájuk márka.

Bár a kidfluenszer-jelenség hazánkban egyelőre kevéssé jellemző, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) friss kutatásában kiemeli ennek a területnek a sajátosságait és veszélyeit. Azzal a kiindulási alappal, hogy a kidfluenszer-jelenség nem tekinthető ártatlan szórakozásnak, hiszen mélyen formálja a gyermekek önképét, kapcsolódásait és fogyasztói döntéseit - illetve a tartalmakat készítő gyermekekre nézve is hordozhat veszélyeket.

A hatóság szerint a kiskorú néző számára közösségi médiában látott, idealizált kép pedig óhatatlanul beindítja a társas összehasonlítást, ami miatt a képernyőn szereplő kiskorú szereplőt a többiek maguknál szebbnek, sikeresebbnek vagy boldogabbnak látják. Mindez torzíthatja az önértékelést, és növelheti a testképzavarok kialakulásának kockázatát.

Az ilyen tartalmakban szereplő gyermekek pszichéjére pedig többrétű nyomás nehezedik, így a kidfluenszerség számukra kezdetben élmény és munka is egyben, a játékos alkotás fokozatosan átalakulhat kötelezettséggé, teljesítménykényszerré. Az együttműködések és megjelenések gyakran a piaci elvárásokhoz igazodnak, emiatt az online jelenlét tudatosan felépített és menedzselt branddé válik.

A tartalomgyártás a tanulás, a baráti kapcsolatok és a pihenés rovására mehet, miközben az online jelenlét fokozhatja a posztoló kiskorúak szorongását, csökkentheti biztonságérzetüket. Énképük egyre inkább az online visszajelzések tükrében formálódik: a lájkok, a kommentek és a nézettségi adatok válnak számukra a legfontosabb értékmérőkké - véli a szakhatóság.

A gyermekek védelmét szolgáló legerősebb bástya ez esetben is a szülő kell legyen, akinek ügyelnie kell a kiskorú szereplők személyes adatainak védelmére, illetve célszerű akár moderátorként is szűrni a követők reakcióit, kommentjeit.