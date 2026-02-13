Portugália is korlátozná a közösségi médiát a fiataloknak

Szülői beleegyezéssel használhatnák csak a 13-16 év közöttiek a közösségi platformokat.

A portugál parlament jóváhagyta első olvasatban azt a törvényjavaslatot, mely a 13-16 év közötti fiatalok közösségimédia-szolgáltatásokhoz való hozzáférését korlátozná. Az érintett korcsoportnak minden esetben szülői beleegyezésre lesz szüksége a platformokhoz használatához, így ennyiben enyhébbnek tekinthető a közelmúltban máshol bevezetett hasonló kormányzati intézkedéseknél, mégis jelentőségteljes, mert ez az első konkrét jogalkotási lépés Európában a problémakörrel kapcsolatban. A szociáldemokrara párt szerint a törvényjavaslatban megfogalmazott szabályok a gyermekek számára erősebb védelmet nyújthatnak az internetes zaklatás, a káros tartalmak és online predátorok ellen.

A szülők a digitális mobil kulcs (Digital Mobile Key, DMK) nevű nyilvános rendszeren keresztül regisztrálhatják a beleegyezésüket, ez a rendszer segít a 13 éven aluliakra vonatkozó teljes tiltás betartásában is, akik egyáltalán nem férhetnek hozzá a szolgáltatásokhoz.

A platformok üzemeltetőinek a DMK-val kompatibilis életkor-ellenőrző rendszer bevezetését írják elő a rendelkezések, meg nem felelés esetén a globális bevételük 2 százalékát kaphatják büntetésként. A törvényjavaslat részletei a végső szavazásig még módosíthatóak.

Az Ausztráliában világon elsőként bevezetett, 16 évnél fiatalabbak vonatkozó törvény után Európában is egyre több hasonló jogalkotási javaslat kerül asztalra, de a végrehajtás különböző szakaszaiban járnak. Franciaország a múlt hónapban hagyott jóvá egy törvényjavaslatot, amely a 15 év alatti fiatalok közösségi hálózatokhoz való hozzáférését korlátozná.

Spanyolország szintén betiltaná a 16 év alattiak számára a social mediat, de az intézkedésről még mindig folyik a vita a spanyol kongresszusban. Szlovénia, Görögország és Németország egyelőre a jogszabályok előkészítésével foglalkozik.

Via Reuters.